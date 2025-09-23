Slušaj vest

Iako su "orlovi" u Rigu otišli kao jedni od glavnih favorita, ekspresno su se oprostili od takmičenja već u osmini finala, što je izazvalo brojne polemike u javnosti.

U danima nakon ispadanja, pojavile su se brojne priče o navodnim tenzijama, podelama unutar tima i lošoj atmosferi. Ipak, Marinović je odlučio da stane na put tim nagađanjima.

"Mi smo servis, ne samo Vasin (Vase Micića, prim. aut.) nego svih igrača. Svi smo bili jako posvećeni, počevši od selektora Pešića. Sve smo pokušali da ih što pre oporavimo i pripremimo. Zato i mrzim što se sve sada ovo dešava, što se priča, piše... Verujte, igračima je najteže. Zapravo ne mogu ni da zamislim kako je njima, ako je meni ovako", rekao je Marinović u intervjuu za "Meridian Sport".

1/14 Vidi galeriju Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Slaže se Marinović da je ovo neuspeh.

"Moramo biti realni... Da je neuspeh, neuspeh je. Ali šta da zameriš igračima? Oni su dali sve od sebe u tom trenutku. Možemo da pričamo koliko su uticale povrede, Bogdanova posebno. Mnogi su bili roviti, Gudurić pre svih, onda se povredio Aleksa, temperature imali dvojica Nikola, a Vasa Micić je pokušavao da se vrati."

Govorio je Pešićev pomoćnik i o rivalima Srbije, koji su u Rigi bili maksimalno motivisani.

"Uz sve to, moramo da krenemo od sebe. Ne želimo alibi. Turci su odigrali fenomenalno, da ne pričamo o Fincima. Oni su neverovatno motivisani kad igraju protiv Srbije. Za sve njih je Srbija bila prvi favorit. Šta da radimo, desi se", rekao je Marinović.

