Francuski košarkaš Frenk Nilikina će nalazi se na korak od prelaska u Olimpijakos!

Očekivalo se da Nilikina ostane u Partizanu ove sezone, ali se pred početak sezone pojavila informacija da Olimpijakos želi da ga dovede.

Međutim, Olimpijakos je nakon povrede Kinana Evansa morao da reaguje i da pronađe zamenu za njega. Navodno je tim iz Humske tražio 300.000 evra kao obeštećenje.

I dok se čekala potvrda jedne ili druge strane, izgleda da je stigla iz Košarkaškog saveza Francuske, koji je na društvenim mrežama, na profilu posvećenom svim svojim nacionalnim selekcijama, objavio da će iskusni bek obući crveno-beli dres.

- Sledeća stanica: Olimpijakos. Frenk Nilikina je potpisao za Olimpijakos i pridružio se Evanu Furnijeu i Mustafi Falu u Grčkoj - navedeno je u objavi.

Nilikina je Partizan stigao u leto 2024. godine i zbog čestih problema sa povredama nije bio u mogućnosti da iskaže svoj puni potencijal u crno-belom dresu.

