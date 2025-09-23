Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan već puna tri meseca, tačnije celog leta, traga za adekvatnim pojačanjem na mestu centra u predstojećoj sezoni.

U medijima se licitiralo sa raznim imenima, a jedno je dodatno podgrejalo maštu "grobara". Reč je o Tomasu Brajantu koji je bio na radaru crno-belih.

Partizan - PAOK Foto: Kurir Sport, Nemanja Nikolić

Ipak, od dolaska Brajanta u Partizan neće biti ništa, pošto je američki centar odlučio da karijeru nastavi u NBA ligi.

Kako je preneo poznati košarkaški novinar Šems Čaranije, Brajant je potpisao ugovor na jednu godinu sa Klivlend Kavalirsima.

Partizan će sada morati da posegne za drugom opcijama, pošto je trenutno ostao na svega jednoj petici po vokaciji, a reč je o Tajriku Džonsu.

Crno-beli novu sezonu otvaraju 30. septembra gostovanjem u Dubaiju u prvom kolu regularnog dela Evrolige od 18.00.

