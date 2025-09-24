Na zvaničnom sajtu Evrolige objavljeno je da su rukovodstva Partizana i Bajerna postigla dogovor o zameni domaćinstva
SJAJNA VEST ZA GROBARE! Partizan će odigrati jednu evroligašku utakmicu više u Areni: Crno-beli zamenili domaćinstvo sa Bajernom
Košarkaški klub Partizan biće domaćin u 17 utakmica u Evroligi umesto 16 koliko je prvobitno najavljeno.
Partizan - PAOK Foto: Kurir Sport, Nemanja Nikolić
Crno-beli su zbog zauzetosti "Arene" trebali tri puta da budu domaćini van Beograda, međutim na zvaničnom sajtu Evrolige objavljeno je da su rukovodstva Partizana i Bajerna postigla dogovor o zameni domaćinstva.
To znači da će Partizan dočekati Bajern 4. decembra, dok će Bavarci biti domaćini 20. januara.
Tim Željka Obradovića, kako trenutno stoje stvari, van Beograda će ugostiti Olimpijakos i Hapoel, a mesta odigravanja utakmica će biti naknadno objavljena.
