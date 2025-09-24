Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan biće domaćin u 17 utakmica u Evroligi umesto 16 koliko je prvobitno najavljeno.

Partizan - PAOK Foto: Kurir Sport, Nemanja Nikolić

 Crno-beli su zbog zauzetosti "Arene" trebali tri puta da budu domaćini van Beograda, međutim na zvaničnom sajtu Evrolige objavljeno je da su rukovodstva Partizana i Bajerna postigla dogovor o zameni domaćinstva.

To znači da će Partizan dočekati Bajern 4. decembra, dok će Bavarci biti domaćini 20. januara.

Tim Željka Obradovića, kako trenutno stoje stvari, van Beograda će ugostiti Olimpijakos i Hapoel, a mesta odigravanja utakmica će biti naknadno objavljena.

Ne propustiteKošarkaUOČI STARTA SEZONE: Napušta klub? Poznata sudbina Frenka Nilikine u Partizanu!
KK Partizan
KošarkaISPUŠTENA JOŠ JEDNA NBA OPCIJA ZA POJAČANJE NA CENTRU: Dok Partizan čeka, drugi dovode šakom i kapom!
Montrez Harel
KošarkaVASA DAO EVROLIGAŠKU PROGNOZA: Evo gde je Micić smestio Crvenu zvezdu, a gde Partizan!
Vasa Micić
KošarkaPARTIZAN PRED SAM START SEZONE OSTAJE BEZ VAŽNOG IGRAČA? Olimpijakos ozbiljno zagrizao za asa crno-belih!
profimedia-0934089544.jpg

Ovacije za Žoca pred meč Partizan - PAOK Izvor: Kurir