Naime, trener Crvene zvezde nije stao pred kamere i dao izjavu kako protokol nalaže, već je bez reči otišao ka svlačionici.

Iako je novinarka televizije "Arena sport" Kristina Tomić čekala izjave iz oba tabora, pred kamerama se zadržao samo Andreas Pistolis.

Janis Sferopulos nije pojavio iako je ekipa strpljivo čekala na njegovu izjavu.

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od CSKA iz Moskve 67:89 (19:30, 20:17, 16:17, 12:25), u polufinalu VTB Superkupa.

