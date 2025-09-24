Janis Sferopulos nije se poneo u skladu sa obavezama na VTB Superkupu u Beogradskoj areni.
Košarka
SFEROPULOS NIJE STAO PRED KAMERE POSLE PORAZA OD CSKA: Trener Zvezde bez reči otrčao u svlačionicu
Naime, trener Crvene zvezde nije stao pred kamere i dao izjavu kako protokol nalaže, već je bez reči otišao ka svlačionici.
Iako je novinarka televizije "Arena sport" Kristina Tomić čekala izjave iz oba tabora, pred kamerama se zadržao samo Andreas Pistolis.
Janis Sferopulos nije pojavio iako je ekipa strpljivo čekala na njegovu izjavu.
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od CSKA iz Moskve 67:89 (19:30, 20:17, 16:17, 12:25), u polufinalu VTB Superkupa.
