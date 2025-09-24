Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od CSKA u prvoj polufinalnoj utakmici VTB kupa rezultatom 67:89.

Zvezda se tako najblaže rečeno nije proslavila na predstavljanju novog tima pred svojim navijačima, a uoči početka sezone sledeće nedelje

Niko u taboru crveno-belih nije bio zadovoljan posle ovog meča, a to je najbolje pokazao i trener Janis Sferopulos koji nije želeo da da izjavu posle utakmice.

S druge strane medijima se obratio Čima Moneke.

- Mislim da smo stekli lažno samopouzdanje. Moramo da izvučemo pouke iz toga. Moramo da igramo jače. Nismo krenuli sa pravom energijom, ne smemo da koristimo izgovor da smo umorni.

- Imamo još jednu utakmicu sutra, ali sezona je tu. Septembar 30. je blizu, sve je važno i moramo da učimo iz ovoga. Moramo da koristimo kada zaustavimo protivnika na utakmici. To je naš identitet, da igramo odbranu i da trčimo. Napravili smo mnogo glupih odluka danas. Izgubljene lopte. Pružene priliku protivniku za ofanzivne skokove. Poentirali su prelako, dok smo morali da se previše trudimo da bismo poentirali. Učićemo iz ovoga - najavio je Moneke.