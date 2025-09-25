Slušaj vest

Prvi čovek Košarkaškog saveza Grčke, Vangelis Liolios otkrio je da će Andrej Stojaković, sin legendarnog srpskog košarkaša Predraga Peđe Stojakovića, uskoro doneti odluku za koju reprezentaciju će nastupati u budućnosti.

Već duže vreme spekuliše se o tome da li će ovaj izuzetno talentovani košarkaš izabrati Srbiju ili Grčku, a kako stvari trenutno stoje bliži je odluci da izabere domovinu svoje majke Aleke Kamile.

"Videćemo... Stvarno mnogo želimo da pristupi našoj reprezentaciji. Uskoro će se sve znati. Imali smo kontakte i dobili pozitivnu klimu sa te strane", otkrio je prvi čovek Košarkaškog saveza Grčke.

Dok Srbija i Grčka sa nestrpljenjem čekaju njegovu konačnu odluku, mladi as blista "preko bare". Sjajnim partijama u dresu Stenforda i Univerziteta Kalifornija privukao je ogromnu pažnju košarkaške javnosti u Americi. Vodeći NCAA timovi otimali su se za talentovanog naslednika Peđe Stojakovića, a on je na kraju odlučio da karijeru nastavi u Ilinoisu.

Andrej iza sebe ima sajajnu sezonu, prosečno je beležio 17,9 poena, 4,7 skokova, 1,2 blokade.

Andrej je više puta pominjao da on predstavlja i Srbiju i Grčku, ali to može samo van terena. Kada je teren u pitanju, moraće da se opredeli između majčine Grčke i očeve Srbije.

Podsetimo, Peđa Stojaković je nedavno izjavio da se neće mešati u njegov izbor i da će mu dopustiti da sam donese odluku.

"On je izabrao taj košarkaški put, gradi neku svoju priču, što je meni veoma drago. To su sve medijiske spekulacije. Da dajem odgovor na nešto - kad bi bilo, šta bi bilo... Ne postoji ništa konkretno, a mislim da treba da postoji neka uzajamna želja, interes, da bi moglo konkretnije da se priča. Kao što znamo, njemu je majka iz Grčke i on ima i njihovo državljanstvo. To je interesantna priča, dilema... Kad dođe vreme, pravi interes, mislim da će on duboko u sebi znati to da raščisti", jasan je bio Peđa.

Kurir sport