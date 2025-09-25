KATASTROFALNA VEST - SRBIJA OSTAJE BEZ KOŠARKAŠKOG BISERA? Grci likuju: Dobili pozitivne signale od sina legendarnog srpskog asa!
Prvi čovek Košarkaškog saveza Grčke, Vangelis Liolios otkrio je da će Andrej Stojaković, sin legendarnog srpskog košarkaša Predraga Peđe Stojakovića, uskoro doneti odluku za koju reprezentaciju će nastupati u budućnosti.
Već duže vreme spekuliše se o tome da li će ovaj izuzetno talentovani košarkaš izabrati Srbiju ili Grčku, a kako stvari trenutno stoje bliži je odluci da izabere domovinu svoje majke Aleke Kamile.
"Videćemo... Stvarno mnogo želimo da pristupi našoj reprezentaciji. Uskoro će se sve znati. Imali smo kontakte i dobili pozitivnu klimu sa te strane", otkrio je prvi čovek Košarkaškog saveza Grčke.
Dok Srbija i Grčka sa nestrpljenjem čekaju njegovu konačnu odluku, mladi as blista "preko bare". Sjajnim partijama u dresu Stenforda i Univerziteta Kalifornija privukao je ogromnu pažnju košarkaške javnosti u Americi. Vodeći NCAA timovi otimali su se za talentovanog naslednika Peđe Stojakovića, a on je na kraju odlučio da karijeru nastavi u Ilinoisu.
Andrej iza sebe ima sajajnu sezonu, prosečno je beležio 17,9 poena, 4,7 skokova, 1,2 blokade.
Andrej je više puta pominjao da on predstavlja i Srbiju i Grčku, ali to može samo van terena. Kada je teren u pitanju, moraće da se opredeli između majčine Grčke i očeve Srbije.
Podsetimo, Peđa Stojaković je nedavno izjavio da se neće mešati u njegov izbor i da će mu dopustiti da sam donese odluku.
"On je izabrao taj košarkaški put, gradi neku svoju priču, što je meni veoma drago. To su sve medijiske spekulacije. Da dajem odgovor na nešto - kad bi bilo, šta bi bilo... Ne postoji ništa konkretno, a mislim da treba da postoji neka uzajamna želja, interes, da bi moglo konkretnije da se priča. Kao što znamo, njemu je majka iz Grčke i on ima i njihovo državljanstvo. To je interesantna priča, dilema... Kad dođe vreme, pravi interes, mislim da će on duboko u sebi znati to da raščisti", jasan je bio Peđa.
