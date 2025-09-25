Slušaj vest

Specijalizovani košarkaški portal "Eurohoops" objavio je listu najplaćenijih košarkaša u Evroligi, a na prvom mestu je reprezentativac Srbije Vasilije Micić.

Vasilije Micić Foto: Screenshot

Evroligaši ovog leta nisu štedeli na plate svojih najboljih košarkaša, štaviše, njihova primanja veća su nego ikada ranije, pa tako čak devet igrača ove sezone zaradiće više od tri miliona dolara, a prosečna godišnja plata u elitnom takmičenju dostigla je neverovatnih 1.000.000 dolara.

Evroliga je uvela nova pravila vezana za "seleri kep", ondosno ograničenje u davanju plata po modelu NBA, kako bi klubovi bili ravnopravni, ali pitanje je koliko je to urodilo plodom. Iako bi nova pravila finansijskog fer-pleja trebalo da ograniče trošenje, klubovi nisu pokazivali znake opreza. Evropsko tržište je "eksplodiralo" tokom leta, a na rast cena značajno je uticao ulazak Hapoela i Dubaija u takmičenje. Ovi ambiciozni i bogati klubovi morali su da ulože ogroman novac kako bi privukli igrače, što je značajno otežalo posao ostalim ekipama u evropskoj košarci, pa tako ugovor od dva miliona dolara više ne deluje spektakularno, a prosečna plata procenjuje se na najmanje milion dolara neto.

Evropsko tržište polako gubi trku sa američkim koledžima koji izdvajaju ogroman novac na talentovane igrače iz Evrope, a NBA igrači nisu preterano zainteresovani za Evroligu, pa su klubovi bili prinuđeni da "odreše kesu" kako bi sačuvali svoje glavne zvezde i angažovali adekvatna pojačanja.

Dvostruki MVP Evrolige i doskorašnji NBA as Vasilije Micić danas je najplaćeniji igrač Evrolige. Nakon dve sezone provedene u najjačoj ligi sveta rešio je da se vrati u Evropu i potpisao je trogodišnji ugovor sa Hapoelom iz Tel Aviva. Vasa nije krio da je želeo da postane najplaćeniji igrač u Evropi - i to je postigao. Prema saznanjima "Eurohoops-a" njegova godišnja plata u Hapoelu je 5.600.000 dolara, dok izraelski mediji tvrde da premašuje sumu od šest miliona. Uz to, spekuliše se da je srpski as dobio i deonice kluba.

Na drugom mestu je aktuelni MVP Evropige Kendrik Nan sa platom od 5.300.000 dolara. Amerikanac je letos produžio saradnju sa Panatinaikosom i odustao od povratka u NBA. U novom ugovoru nema izlaznu NBA klauzulu, pa će sigurno do kraja saradnje ostati u Atini. Ruku na srce, teško da bi u Americi i mogao da zaradi ovoliki novac. Poređenja radi, ako uzmemo u obzir američke poreske obaveze, za tu svotu u NBA bi morao da dobije ugovor od 10 miliona dolara po sezoni, a teško da bi neki klub izdvojio toliko novca za njega.

Treći na listi je najbolji igrač Olimpijakosa, Saša Vezenkov. Bivši NBA as i reprezentativac Bugarske ima godišnju platu od 4.100.000 dolara. Slede Šejn Larkin iz Efesa sa 3.7 miliona, dok je na petom mestu Džanan Musa, koji je letos prešao iz Reala u Dubaiji, sa platom od 3.500.000 dolara.

Top 10 najplaćenijih:

1. Vasilije Micić - 5.6 miliona dolara.

2. Kendrik Nan - 5.3 miliona dolara.

3. Saša Vezenkov - 4.1 milion dolara.

4. Šejn Larkin - 3.75 miliona dolara.

5. Džanan Musa - 3.5 miliona dolara.

6. Evan Furnije - 3.2 miliona dolara.

7. Matijas Lesor - 3.2 miliona dolara.

8. Kostas Slukas - 3.1 milion dolara.

9. Majk Džejms - 3 miliona dolara.

10. Edi Tavareš - 2.7 miliona dolara.

Kurir sport