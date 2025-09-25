POZNATI SRPSKI STRUČNAK SUROVO ISKREN: CSKA tri koraka iznad Zvezde!
Crvena zvezda je pred svojim navijačima doživela pravu katastrofu pred start nove sezone.
U polufinalu VTB Superkupa doživeli su ubedljiv poraz od ekipe CSKA iz Moskve 67:89.
Selektor Rusije, srpski košarkaški stručnjak Zoran Lukić, sa pažnjom je ispratio okršaj crveno-belih i Armejaca.
"Video sam da CSKA izgleda kao tri koraka organizovanija ekipa. Kod Zvezde je vidljivo da su u pripremnom periodu, mnogo je novih igrača, ali CSKA je odlično uklopio tim i zasluženo lako pobedio", rekao je Lukić za agenciju "TASS".
Podsetimo, Zvezda će danas u bobi za treće mesto odmeriti snage sa Dubaijem, koji je u polufinalu doživeo poraz od ruskog Zenita.
Superkup VTB lige organizuje se od 2021. godine, a ovo je prvi put da se turnir održava van Rusije.
Kurir sport