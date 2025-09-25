Slušaj vest

Crvena zvezda je pred svojim navijačima doživela pravu katastrofu pred start nove sezone.

U polufinalu VTB Superkupa doživeli su ubedljiv poraz od ekipe CSKA iz Moskve 67:89.

Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Selektor Rusije, srpski košarkaški stručnjak Zoran Lukić, sa pažnjom je ispratio okršaj crveno-belih i Armejaca.

"Video sam da CSKA izgleda kao tri koraka organizovanija ekipa. Kod Zvezde je vidljivo da su u pripremnom periodu, mnogo je novih igrača, ali CSKA je odlično uklopio tim i zasluženo lako pobedio", rekao je Lukić za agenciju "TASS".

Podsetimo, Zvezda će danas u bobi za treće mesto odmeriti snage sa Dubaijem, koji je u polufinalu doživeo poraz od ruskog Zenita.

Superkup VTB lige organizuje se od 2021. godine, a ovo je prvi put da se turnir održava van Rusije.

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaKATASTROFALNA VEST - SRBIJA OSTAJE BEZ KOŠARKAŠKOG BISERA? Grci likuju: Dobili pozitivne signale od sina legendarnog srpskog asa!
profimedia-0975125751.jpg
Košarka"U DENVERU NIKO NIJE NI TREPNUO KADA JE JOKIĆ REKAO..." Američki novinar otkriva: Nikola ima svoje razloge za odbijanje ugovora sa Nagetsima!
Nikola Jokić
KošarkaCRVENA ZVEZDA OSTALA BEZ EVROLIGE: Loše vesti stigle iz Italije
Košarkašice, Crvena zvezda
KošarkaZENIT U FINALU VTB SUPERKUPA: Zvezda protiv Duabija za treće mesto
ZENIT-DUBAI_405.jpg

Govor Milana Tomića na promociji tima KK Crvena zvezda Izvor: Mladen Šolak/MONDO