Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Dubai rezultatom 82:80 u utakmici za treće mesto na VTB Superkupu u Beogradu.

Ovo je bila generalna proba crveno-belih pred start nove evroligaške sezone i duplo kolo koje ih očekuje već prve nedelje.

Podsetimo Zvezda već u utorak dočekuje Milano, a dva dana kasnije gostuje Bajernu u Minhenu.

Trener crveno-belih Janis Sferopulos izneo je svoje impresije posle meča.

"O utakmici imam da kažem da je bila teška i dobra utakmica protiv dobrog protivnika, u pitanju u je evroligaški tim. Mi smo imali problem da neđemo našu hemiju, rezultat nije bio važan, najbitnije nam je bilo da pronađemo našu igru", kaže Sferopulos.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Sferopulos je izneo svoje mišljenje šta su po njemu bile dobre, a šta slabe strane u igri njegovog tima.

"Slaba tačka je bio defanzivan i ofanzivan ritam, ali mi imamo devet novih igrača i sigurno da ćemo biti bolji. Dobro je što smo bili agresivni defanzivno. Igrali smo mnogo utakmica u kratkom periodu, namerno smo to uradili jer smo znali da nas to čeka kada krene sezona u Evroligi".

Crvena zvezda je tako okončala pripreme pred novu sezonu, koja počinje 30. septembra, kada će u Beogradskoj areni u sklopu prvog kola Evrolige dočekati Olimpiju iz Milana.