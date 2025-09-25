Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Dubai rezultatom 82:80 u utakmici za treće mesto na VTB Superkupu u Beogradu.

Ovo je bila generalna proba crveno-belih pred start nove evroligaške sezone i duplo kolo koje ih očekuje već prve nedelje.

Podsetimo Zvezda već u utorak dočekuje Milano, a dva dana kasnije gostuje Bajernu u Minhenu.

Trener crveno-belih Janis Sferopulos izneo je svoje impresije posle meča.

"O utakmici imam da kažem da je bila teška i dobra utakmica protiv dobrog protivnika, u pitanju u je evroligaški tim. Mi smo imali problem da neđemo našu hemiju, rezultat nije bio važan, najbitnije nam je bilo da pronađemo našu igru", kaže Sferopulos.

 Sferopulos je izneo svoje mišljenje šta su po njemu bile dobre, a šta slabe strane u igri njegovog tima.

"Slaba tačka je bio defanzivan i ofanzivan ritam, ali mi imamo devet novih igrača i sigurno da ćemo biti bolji. Dobro je što smo bili agresivni defanzivno. Igrali smo mnogo utakmica u kratkom periodu, namerno smo to uradili jer smo znali da nas to čeka kada krene sezona u Evroligi".

Crvena zvezda je tako okončala pripreme pred novu sezonu, koja počinje 30. septembra, kada će u Beogradskoj areni u sklopu prvog kola Evrolige dočekati Olimpiju iz Milana.

