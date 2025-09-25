Slušaj vest

Partizan želi da dovede Miku Murinena (2007, 210cm), finskog košarkaša koji je nedavno impresionirao sve na Eurobasketu u Letoniji.

Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Kako prenosi grčki sport24 Partizan i Murinen su u pregovorima i nije isključeno da će mladi Finac završiti u aktuelnom šampionu Srbije i ABA lige.

Ovaj 18-godišnji Finac je na Eurobasketu imao prosek 6.6 poena i 1.9 skokova za 11 minuta po utakmici. Imao je značajnu ulogu u pobedi Finaske nad Srbijom u osmini finala u Rigi.

Murinen je trenutno član srednje škole u Arizoni, ali želi da postane profesionalac i zaigra u Evropi pre NBA drafta 2027. godine.

