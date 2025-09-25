Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Dubai rezultatom 82:80 u utakmici za treće mesto na VTB Superkupu u Beogradu.

Ovo je bila generalna proba crveno-belih pred start nove evroligaške sezone i duplo kolo koje ih očekuje već prve nedelje.

Podsetimo Zvezda već u utorak dočekuje Milano, a dva dana kasnije gostuje Bajernu u Minhenu.

Svoje impresije posle meča izneo je novi kapiten crveno-belih Ognjen Dobrić.

Zvezda je razočarala protiv CSKA, a danas protiv Dubaija ostavila mnogo bolji utisak.

"Drugačija energija, drugačija utakmica. Igrali smo sa više koncentracije. Juče smo imali mnogo promašaja. To sve dolazi iz koncentracije i posvećenosti. Popravili smo igru, to je dobar znak pred poslednju proveru", rekao je Dobrić.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

U čemu je bila razlika između ovog i utakmice protiv Moskovljana?

"Nama je najveći problem bila energija. Nismo bili na nivou, bili smo loši i u napadu i u odbrani. Mislim da treba da se držimo ove utakmice, bila je dobra", dodao je Dobrić.

Na kraju, istakao je da bi voleo da se ovaj turnir ponovo odigra u Beogradu.

"Lepa organizacija. Jako dobri timovi, kvalitetni. Pokazali su da su na nivou Evrolige, pobedili su dve evroligaške ekipe. Nadam se da ćemo se ubuduće družiti na ovom turniru", zaključio je Dobrić.