Čitavu Evropu, a posebno srpsku košarkašku javnost uzdrmala je vest oko potencijalnog dolaska Mike Murinena, najboljeg mladog igrača Eurobasketa i reprezentativca Finske u Partizan.

Prvi su informaciju pustili Grci i portal Sport24, da bi nešto kasnije i sam Murinen na društvenoj mreži Instagram zapratio Partizan i tako dodatno "zakuvao" situaciju.

Sada se oglasio i poznati američki insajder, Džonatan Dživoni i otkrio je nove detalje u vezi sa Mikom Murinenom.

Naime, on se neće vraćati u Ameriku u svoju srednju školu "AZ Kompas", što je potvrdio i njegov agent Tedi Arčer za Draft Ekspres. Murinen trenutno nije doneo konačnu odluku za prelazak u novi klub.

Ovaj 18-godišnji Finac je na Eurobasketu imao prosek 6.6 poena i 1.9 skokova za 11 minuta po utakmici. Imao je značajnu ulogu u pobedi Finaske nad Srbijom u osmini finala u Rigi.

Murinen je trenutno član srednje škole u Arizoni, ali želi da postane profesionalac i zaigra u Evropi pre NBA drafta 2027. godine.