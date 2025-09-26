Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde zatvorili su pripremni ciklus za novu sezonu trijumfom nad ekipom Dubaija rezultatom 82:80.

Tim Janisa Sferopulosa tako je osvojio treće mesto na VTB Superkupu i sa optimizmom ulazi u novu sezonu, koju crveno-beli otvaraju već u utorak, kada ih očekuje duel protiv Olimpije iz Milana.

Pored neizvesnog finiša, publika je na kraju utakmice imala priliku da vidi i jedan emotivan trenutak, a glavni akteri bili su srpski reprezentativci Ognjen Dobrić i Aleksa Avramović.

Aleksa Avramović na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Iako nije ulazio u igru, novo pojačanje Dubaija, Avramović, nije propustio priliku da se nakon meča pozdravi sa bivšim saigračem iz nacionalnog tima.

Prišao je Dobriću na centru terena i usledio je karakterističan srpski pozdrav, tri poljupca i čvrst zagrljaj, što nije promaklo kamerama, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Povredio se i Ognjen Dobrić
Ognjen Dobrić izjava posle Dubaija Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić