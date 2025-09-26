MONEKE U NAJBOLJOJ PETORCI VTB SUPERKUPA! Dobar start Nigerijca u crveno-belom dresu
Takmičenje koje je prvi put izmešteno iz Moskve da bi bilo održano u Beogradu je završeno. CSKA je osvojio trofej pobedivši Zenit u finalu, a treće mesto je osvojila Crvena zvezda pobedom protiv Dubaija.
Nakon finalnog meča podeljene su individualne nagrade i proglašena je najbolja petorka.
Među pet najboljih igrača našao se i Čima Moneke, košarkaš ekipe sa Malog Kalemegdana.
Moneke je u polufinalu protiv CSKA zabeležio sedam poena, uz pet skokova i dve ukradene lopte, dok je protiv Dubaija postigao 15 poena, uz osam skokova, tri asistencije i četiri ukradene lopte, što je bilo dovoljno za indeks korisnosti 27.
Pored Monekea u najboljoj petorci su još Kosta Kondić (Dubai), Andrej Voroncevič (Zenit), Livio Žan-Čarls (CSKA) i Samson Ružencev (CSKA).
Bonus video: