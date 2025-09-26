Slušaj vest

Miloš Teodosić okončao je 26. juna dugu i uspešnu košarkašku karijeru.

Iako su ga mnogi videli na nekoj od funkcija u KK Crvena zvezda popularni Teo odlučio je da višak slobodnog vremena posveti porodici.

Dani i meseci odluke su pred njim - Miloš Teodosić Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Ima ogromno znanje

Evidentno je da Miloš Teodosić (38) u sebi nosi veliko košarkaško znanje, videlo se to i u protekle dve sezone, kada je bio od velike pomoći treneru crveno-belih Janisu Sferopulosu. O tome, da li će posle uspešne igračke karijere imati i trenersku, odlučiće sam Teodosić.

Generalni direktor CSKA iz Moskve Andrej Vatutin prethodnih dana bio je gost Beograda u kojem je održan VTB kup, a na kojem je trijumfovao armijski klub čiji je predsednik. Neizostavna tema u razgovoru sa Vatutitnom bio je i Miloš Teodosić.

- Naravno da smo se videli. U sredu ujutru smo zajedno doručkovali. Očekujem ga uskoro u Moskvi, da vidi ljude, jer navijači CSKA imaju mnogo lepe uspomene na njega - rekao je Vatutitin za Meridiansport i nastavio:

Odlično poznaje Miloša Teodosića - Andrej Vatutin Foto: Profimedia

Teo se sada lomi

- Trenutno je u teškoj situaciji, vaga između toga, da li će biti trener, ili menadžer. Mislim da će se odlučiti za posao u menadžmentu. Izazovno je posle toliko godina profesionalne karijere odmah doneti odluku. Sada traži više vremena za porodicu, decu... Uveren sam da će naći rešenje i uskoro doneti odluku.

Otkrio je Rus i da bi voleo da vidi Tea na mestu trenera CSKA.

- Mogu to da zamislim. Ali, prvo mora sam da odluči, da li želi da bude trener, ili menadžer. Ako pokaže želju da radi sa mnom u CSKA, naći ćemo rešenje, pa možda dođe kod nas umesto u Zvezdu.

Šest godina u Moskvi

Kao svoj najbolji i najveći posao u karijeru smatra dovođenje Miloša Teodosića u Moskvu 2011. godine, gde je Srbin ostao narednih šest sezona.

- Bio sam iznenađen što je Miloš prihvatio moju ponudu da dođe u CSKA, jer je u Olimpijakosu bio toliko uspešan. Zato biram taj transfer.

Jedan od najboljih košarkaških trenera bio je Dušan Ivković Foto: Damir Dervišagić

Duda tvorac modernog CSKA



Prvi čovek košarkaškog giganta iz Moskve Andrej Vatutin posebno pamti još jednog Srbina:

- Teško mi je da izdvojim, jer je bilo mnogo Srba i sa svima sam imao sjajan profesionalni odnos. Sa mnogima i više od toga. Ali, za mene je srpska ličnost broj jedan za CSKA Dušan Ivković! Jer, on nije bio samo trener, on je bio menadžer novog CSKA. Kada je došao u klub, bio nam je kao učitelj. Rekao nam je - Momci, ovo radite ovako, ovo ovako. Pokazao nam je šta znači vrhunski profesionalizam i kako treba da funkcioniše ozbiljan košarkaški klub - bio je kategoričan Andrej Vatutin.

Kurir sport/Meridiansport