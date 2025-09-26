Slušaj vest

Juče se pojavila vest koja je kao bomba odjeknula u crno-belim krugovima, to da je Partizan zainteresovan za Miku Murinena, finskog košarkaša koji je nedavno impresionirao sve na Eurobasketu u Letoniji.

Grčki "sport24" je preneo Partizan i Murinen su u pregovorima i nije isključeno da će mladi Finac završiti u aktuelnom šampionu Srbije i ABA lige.

Sada se povodom toga oglasila i njegova majka, koja je dodatno podgrejala ovu priču.

- Naravno, nije iznenađujuće, pošto je već javno da neće nastaviti u SAD - rekla je Jeni Laskonen za finski list Ilta Sanomat, pa nastavila:

- Videćemo kada pregovori budu završeni i kada imena budu na papiru. Hajde samo da kažem da je od kako je bio mali dečak, Mika obožavao atmosfere kakve su u Srbiji i Panatinaikosu. To znači, da one budu malo "intenzivnije" - dodala je majka Mike Murinena.

Ovaj 18-godišnji Finac je na Eurobasketu imao prosek 6.6 poena i 1.9 skokova za 11 minuta po utakmici. Imao je značajnu ulogu u pobedi Finaske nad Srbijom u osmini finala u Rigi.

Murinen je trenutno član srednje škole u Arizoni, ali želi da postane profesionalac i zaigra u Evropi pre NBA drafta 2027. godine.