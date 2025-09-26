MIKA MURINEN "NAMIGNUO" PARTIZAN: Potez finskog košarkaša zapalio "grobare" u danima kada se priča o njegovom dolasku u Beograd!
Najbolji mladi košarkaš na ovogodišnjem Eurobasketu, Finac Mika Murinen, velika je želja Partizana uoči starta nove sezone.
Vest je prvobitno lansirao grčki "Sport 24", da bi se nakon toga oglasio i njegov menadžer koji je naveo da mladi Finac razmatra ponude iz Evrope i Australije.
U međuvremenu, majka Mike Murinena istakla je da se njen sin oduvek interesovao za košarkašku atmosferu u Srbiji:
- Od kada je bio dete Mika je obožavao taj celokupni duh i atmosferu koju imaju srpski timovi i ekipe kao što je Panatinaikos na primer - rekla je Jeni za "YLE".
Ipak, potez Murinena koji je definitivno zapalio "grobare" je njegova odluka da na Instagramu zaprati zvanični nalog Partizana i tako "namigne" crno-belima.
Ko je Mika Murinen?
Uspon u reprezentaciji i Eurobasket!
Na evropskom prvenstvu 2025. Murinen je privukao veliku pažnju javnosti. Iako je ulazio sa klupe, imao je značajne partije i doprineo plasmanu Finske u polufinale, što je istorijski uspeh za tu zemlju.
U meču osmine finala, Finska je izbacila Srbiju, što je bio veliki podvig, a Mike je dao veliku dopadljivost svojim atraktivnim zakucavanjima i hrabrom igrom. Posle tog meča izjavio je da je pobeda protiv Srbije velika, ali da ekipa ne sme da stane s tim uspesima.
Takođe, tokom Eurobasketa dobio je nadimak "Mršavi Isus".
BONUS VIDEO: