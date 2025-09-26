Slušaj vest

Najbolji mladi košarkaš na ovogodišnjem Eurobasketu, Finac Mika Murinen, velika je želja Partizana uoči starta nove sezone.

Vest je prvobitno lansirao grčki "Sport 24", da bi se nakon toga oglasio i njegov menadžer koji je naveo da mladi Finac razmatra ponude iz Evrope i Australije.

U međuvremenu, majka Mike Murinena istakla je da se njen sin oduvek interesovao za košarkašku atmosferu u Srbiji:

- Od kada je bio dete Mika je obožavao taj celokupni duh i atmosferu koju imaju srpski timovi i ekipe kao što je Panatinaikos na primer - rekla je Jeni za "YLE".

Ipak, potez Murinena koji je definitivno zapalio "grobare" je njegova odluka da na Instagramu zaprati zvanični nalog Partizana i tako "namigne" crno-belima.

Ko je Mika Murinen? Uspon u reprezentaciji i Eurobasket!

Na evropskom prvenstvu 2025. Murinen je privukao veliku pažnju javnosti. Iako je ulazio sa klupe, imao je značajne partije i doprineo plasmanu Finske u polufinale, što je istorijski uspeh za tu zemlju.

U meču osmine finala, Finska je izbacila Srbiju, što je bio veliki podvig, a Mike je dao veliku dopadljivost svojim atraktivnim zakucavanjima i hrabrom igrom. Posle tog meča izjavio je da je pobeda protiv Srbije velika, ali da ekipa ne sme da stane s tim uspesima.

Takođe, tokom Eurobasketa dobio je nadimak "Mršavi Isus".

