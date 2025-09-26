Slušaj vest

Ostoja Mijailović, predsednik KK Partizan, obraća se javnosti na konferenciji za medije pred početak nove sezone.

- Imam veliku i važnu vest. Murinen je potpisao ugovor za naredne tri sezone sa Partizanom. To se desilo pre 15 minuta - rekao je prvi čovek crno-belih.

O Nilikini

Mijailović je rekao i da je Nilikina prodat Olimpijakosu uz obeštećenje od 300.000 evra.

- Na kraju se pojavio Olimpijakos koji je bio zainteresovan ugovor, ali je klub odredio obeštećnje od 300.000 evra, koje će leći u ponedeljak od Olimpijakosa. HOću da se zahvalim Nilikini što je nosio časno i ponosno dres Partizana. Pričaćemo o tome, imao sam redosled o tome. Ovo su neke dve novosti koje sam želeo da kažem.

Govoreći o finansijama, Mijailović se pohvalio da je klub izmirio sve obaveze iz prošle sezone, uključujući i bonuse. Takođe je napomenuo da je klub izmirio i poreske obaveze.

- Ono čime se ponosim kao klub, da smo mi juče zaključno izmirili sve obaveze prema igračima, izmirili smo bonuse za ABA ligu i KLS, izmirili smo dobavljače, a i poreske obaveze. U ovom trenutku državi Srbiji ne dugujemo nikakav novac. Takođe, u celini smo isplatili evroligašku licencu za narednu sezonu, to smo uradili iz budžeta kluba. Ponosan sam na to.

Povećan budžet

- Ono što je važna stvar, spominjao sam prethodnih meseca, doneli smo stratešku odluku u klubu, povećali smo budžet za 35 odsto. Zašto smo to učinili? Da objasnim svima, dolazak tri kluba, mislim na Hapoel, Dubai i Valensiju, poremetili su košarkaško tržište i cene igrača u ovom prelaznom roku su bile drugačije. Naći 30 profi igrača za tri tima je potpuno poremetilo tržište. Morali smo da zadržimo Sterlinga Brauna na dve godine, povećali smo ugovor. Imali smo napade mnogih kluba na Isaka Bongu, imao je vrhunski nastup. Produžili smo ugovor na još dve godine.

Izdvojen novac za centra i beka

- Od povećanja 35 odsto za igrače, bili smo konkurentni da dovedemo Džabarija Parkera, kao što je Šejk Milton, kao što je Osetkovski koji zaista pokazuje da je zaslužio da nosi crno-beli dres. Moram da napomenem da u okviru našeg budžeta postoji novac za centra, mi smo na tržištu za dovođenje centra, govorio je i Željko, govorio je i Savić. Nećemo potpisati samo da bi potpisali, mi imamo nekoliko opcija, nekoliko igrača koje pratimo i kada stručni štab bude rekao, dao zeleno svetlo, uprava je spremna. Imamo novac. Sada je ta situacija sa Nilikinom otvorila mogućnost, potreba, da se na nižim igračima dovede. Dovođenjem ta dva igrača i dolaskom Murinena, mi bi kompletirali prelazni rok, naši navijači nema potrebe da brine, stručni štab ima kontrolu i znamo da trebaju te dve pozicije. Pogotovo taj centar koji će se desiti sukoro.

Ponos zbog dešavanja u Australiji

-Što se tiče Australije, moram se zahvaliti ljudima koji su organizovali spektakularni turnir u Australiji, ponosan sam na Partizan što smo uspeli u Melburnu da imamo pola dvorane naših navijača. Opet, Sidnej koji je udaljeniji od Melburna, u sportskoj sali Sidnej Kingsa, polovina sale su bili Partizanovi navijači. Želim da se zahvalim svim ljudima, želim da čestitam našim igračima što su otišli tamo. Taj turnir je bio u skladu sa strategijom da treba da se centarlizuje, mi ćemo putem onlajn šopa imati drugo tržište i prodavaćemo naše proizvode. Hoću da se zahvalim svim ljudima koji su nas bratski dočekivali svih tih dana.

- Zaista, svi zajedno nosimo emociju iz Australije. Kad je u pitanju međunarodni turnir, teško je uklopiti, imamo 28 dana za pripreme svih klubova i jako je teško uklopiti. Hoću da kažem da mi već razmišljamo o sledećoj godini da napravimo turnir u Kini ili Americi, Čikagu. Podaci koje sam dobio od marketinga su fascinantni, Partizan je u poslednjih 30 dana imao 110 miliona pregleda, a turnri u Australiji je imao 15 miliona na svim mrežama, mogu da kažem da smo radili kooperaciju sa NBA klubovima, to su brojke TOP 5 klubova u NBA. Ponosan sam na to šta je Partizan danas.

O cenama ulaznicama

- Kad je reč o sezonskim kartama, ja sam još pod džet legom, mešam dane. Zaustavili smo prodaju karata, prodali smo oko 14.000 karata, namerno smo zaustavili prodaju zato što je bilo dosta veliko interesovanja, ali smo zaustavili prodaju, ostavili smo 6.000 karata za dnevne karate, da bi posetili poneku utakmicu. Ono što hoću da kažem, u strukturi naših sezonaca naš procenat raste je i ponos Partizana da 20 odsto od ovih 14.000 karta su stranci.

- Kad kažem stranci ne mislim na Jugoslaviju, već Nemačku, Austriju i u evropskim gradovima. Imamo kupce karata iz Amerike, te direktne linije omogućavaju da dođu gledaju utakmice Partizana i moram da napomenem, bilo je puno napada na mene, zašto su karte skupe? Zašto su preskupe? Da smo imali 30.000 karata, mi bismo ih rasprodali i nije problem prodati sezonsku kartu, razumem, čućete budžet Partizana. Ako može neko da mi napravi kalkulaciju bez sponzora, pomoći države i svega ostalog.

Budžet 27 miliona evra

- Produžili smo ugovor sa Admiral betom na četiri godine, imaju predstavnika, ponosan sam na taj ugovor. Onda, tu je i jedan od najvećih kineskih brendova, potpisali smo sponzorski ugovor, nadam se i narednih godina, jer su došli ovde u Evropu i region. U pregovorima smo i sa jednom finansijskom institucijom, međunarodnom, jer ti ugovori su stabilnost kluba i omogućavaju da isplatimo sve, a da u istom trenutku imamo mogućnost da povećamo budžet.

- Naš budžet iznosi 27 miliona evra. Kad kažem 27 miliona evra, zbog prenošenja informacija, to je sveukupan budžet za prvi tim, stručni štab i sve ostalo. Ponosan sam kao što smo uspeli da vratimo sve dugove kao srpski klub, da budemo dugogodišnji član i da napravimo taj budžet.

Država dala 5.000.000 evra

Mijailović je pomenuo pomoć države.

- Prošle sezone, kao i ove sezone, država Srbija je izmirila obaveze prema nama. Državna sponzorstva kroz NIS, Telekom, Ministarstvo, sveukupno ta sponzorstva iznose 5.000.000 evra. Izmirili su sve, hoćču da pohvalim ulaganja u profesionalni sport, sve ovo što radimo i u Australiji i širom sveta, vrše jednu promociju naše države na najeloši mogući način. Vidimo koliko dolazi stranaca, turista i ostalih.

- Od tih 27 miliona evra, 5.000.000 evra koliko država ulaže, država puni sa 17 odsto.

Partizan domaćin u Beču, Minhenu, Solunu ili Ljubljani

Partizan će, zbog zauzetosti Arene, dve utakmice igrati van Beograda. U pitanju su mečevi protiv Olimpijakosa i Hapoela.

- Hoću da najavim u januaru imamo specifičnu situaciju u Areni, dešavaju se vodeni sportovi, primorani smo da dve utakmice u januaru odigramo negde na na strani. Imamo ideju, čekamo stav tih gradova. Imamo ideju da protiv Olimpijakosa odigramo u Beču ili Minhenu.

- Utakmica protiv Hapoela će biti odigrana u Ljubljani ili u Solunu. Solun je nekako svima nama jako emotivan zbog bratskog kluba Paoka, ali nije prevelika dvorana. Obavestićemo ih u naredne tri nedelje.

Ciljevi TOP 6 u Evroligi i titula u ABA

- Upravi odbor je prihvatio sve odluke, mi smo kao klub postavili tri cilja za narednu sezonu. Obzirom da je budžet povećan za narednu sezonu, zadatak, kao cilj je da na kraju regularnog takmičenja budemo u TOP 6 klubova u Evroligi.

- Drugi cilj je prvo mesto u ABA ligi, osvojili smo prošle sezone, osvojili smo KLS. Cilj je da osvojimo ABA ligu.

- Jedan za mene od najvažnijih ciljeva je da se disciplina u klubu, kad su igrači u pitanju, podigne na najviši nivo. Postavljena je disciplinska komisija, neka zna cela Srbija, biće postavljen prema svim igračima, ali i svim zaposlenim klubovima. Svako ko radi i prima platu, mora da se ponaša sa discpilinskim pravilima, pre svega mislim na onu situaciju u gradu. Sudski postupak je u toku, to ne sme nikad da se ponovi u sportu, to ne treba da se dešava u sportu. Preko 30 odsto imamo dece ispod 25 godina.

- Generacije koje dolaze ovde treba da edukujemo da budu sportisti, da budu neko ko voli klub, to su loši primeri. Naši igrači su izrazili žaljenje što se to dogodilo. Tolerancija će biti nulta, odnosi se na sve. Sve zaposlene, sve igrače i na sve mlađe kategorije. Strateški cilj kluba je to i to moramo da negujemo i poštujemo.

U fokusu pronalaženje centra

- Ono što mi imamo, podrška navijača će biti prisutna sledeće sezone, čeka nas dobra seozna, svi su igrači koje smo želeli da ostavimo, svi su ostali. Igrači koji nisu ostali, to je Lundberg, Nilikina, svi igrači koji su otišli, oni su planski otišli. Svi koji su ostali su planski ostali, to je bila želja prvog trenera.

- Tri igrača koja smo doveli, pažljivo smo birali i niko nije bio iznuđeno rešenje kao što se dešavalo u prošlosti. To su bili ciljani igrači koje smo želeli. Reći ću još jednu rečenicu za centra, naši navijači pitaju kad će centar. Mislim da je vrlo važno da igrač dođe koji je u skladu sa vizijom prvog trenera, da napravi tim prema svojim mislima, svojoj želji, a ne da potpisujemo bilo koga. Trenutno pet timova traži centra, fokusirali smo se centra, imamo kvalitetan budžet za takvog igrača i da dobijemo tu poziciju. Čeka nas jedna dobra sezona, sezona gde ćemo biti organizovaniji, radili smo dosta stvari u klubu.

- Ponosan sam na OpenAir turnir, predstavljanje ekipe, ponosan sam na turnire koje smo napravili i želim da čestitam marketingu, prodaji, najvažniji ugovor je šestogodišnji ugovor sa kompanijom Najk.

Naredni korak - ugovor sa Evroligom na 10 godina

- Trpeli smo kritike na platformu PartPlus. To imaju NBA klubovi, to mora da servisira, pravi kontent. Te su platforme napravljene da bi pravile porodičnu atmosferu i da bi bili dostupni materijali našim navijačima, a ne onima koji ne poštuju klub. Mi ćemo unapređivati klub. Ono što je bilo pre sedam, osam godina, to nema veze s ovim danas. Ja imam 17 kompanija u okviru svoje grupe, Partizan gledam kao da je moja kompanija, nije moj privatni klub, ali to je klub navijač, udruženje građana. Upravljam svime kao da je najveći klub na svetu, izmirujem obaveze, primljen je u Evroligu u naredne tri sezone.

- Nadam se da ćemo dobiti ugovor na 10 godina od Evrolige. Imamo evropski budžet, skoro 50 odsto se puni od prihoda od karata. Mi nismo klub koji zavisi od toga da li će neko da da ili neće da da klub, zahvalni smo.

Murinen i pre Eurobasketa na radaru Partizana

- Nama su spočitavali rad sa mladim igračima, ali vidimo Tristan Vukčević blista u NBA ligi, Aleksa pravi svoju karijeru. Da ne nabrajam sve igrače, vi ste videli mog prezimenjaka koji mi nije familija. Kićanović me anzvao i pitao gde sam ga našao. Videli ste svu tu decu koji su osvojili titulu u KLS. Nije istina da Partizan nije mesto gde se razvijaju mladi igrači. Struka ima teret da osvoji trofej, a treba da da šansu mladom igraču. Dolaskom Murinena je dokaz da radimo dobro s igračima, on je jedan od najtalentovanijih igrača, biće visoko pozicioniran na draftu da dođe u Partizan i da se razvija ovde.

- Mislim da dok su drugi spavali i Zoran Savić je sa skautima vredno radio i videli smo ga ranije. Bili smo pregovori sa agentima i s njim, bili smo brži od njih. Nama trebaju takvi igrači, imamo još jednog igrača koji je na radaru iz bratske Australije. Ponosan sam što smo mi izvršili promene u mlađim kategorijama, Tepić, Bućan se vratio, sjajni treneri su tu. Tu je i Metalac iz Valjeva, potpisali smo saradnju i da će onaj tim naš iz juniorskog tima, imaće tu međustanicu i imaće da se razvija. To je vrhunski tim, moći će igrači da se razvijaju.

O pomoći države i vređanju političara

S kim razgovarate iz države o pomoći klubu?

Vaši navijači već duže vreme vređaju predsednika države, kako se osećate?

- Nikad se nisam libio da dam odgovor na pitanja, ja sam jedan od predsednika klubova koji je govorio. U politici nisam od 2020. zamrzao sam politička članstva, pre svega zbog biznisa i sporta. Ne bavim se politikom. Daću odgovor kao predsednik KK Partizan. Uvek sam razgovarao sa Aleksandrom Vučićem oko pomoći kluba. Istina otkako sam ovde, dešavale su se spordaično na račun njegov, onda uvrede na bivšeg predsednika Zvezde, njegovu suprugu. Mi smo jedan od klubova koji je vršio kampanju protiv toga. Imali smo turnir na sajmu, ona utakmica protiv AEK-a, gde su vređali predsednika Vučića, Čovića, pa i Vesnu. Željko je poruči oda neće voditi ovakve utakmice s ovakvom atmosferom.

- Krenuli smo u kampanju. To su počeli da rade i navijači Zvezde, to je postao kult vređati nekoga. Mi se borimo protiv toga, ja kao Ostoja sam apsolutno protiv bilo koje vrste uvrede bilo koga. Ja sam uvek razgovarao s Vučićem o pomoći, nikad me nije prevario, uvek su izmirili sve. Meni je krivo što nemamo način da zaustavimo i politici nije mesto u sportu. Razvili smo ove klubove da budemo popularni u sportu, stotine hiljade evra izgubimo zbog uvreda. Ako treba pomoć, onda 17 odsto puniti iz države, to nije puno, to je 5.000.000 evra, to su dve mesečne plate. Apelujem na sve navijače u Srbiji da izbace politiku iz sporta, ne zanima me ko će koga da voli, da glasa, svako ima individualno pravo da nekog podržava ili ne. Kad je sport u pitanju, onda bih voleo da navijači ne mešaju politiku u sport.

- Ovo što govorim misle svi, samo je popularnije ćuti, bio bih popularniji kad bi se popeo na tribine i pridružio se navijačima. Mogu da pitam da li ćemo mi da izmiriimo plate, hoće li igrati bez para? Da li možemo da nađemo dobre igrače, politika neka ostane politici, a mi da se bavimo sportom. Uvek ću to propagirati.

Još jednom o centru

- Za centra ne mogu da kažem ništa, ima kolega koji svaki dan šalju poruke. Ko dolazi, koji centar dolazi i kako se dolazi, ne mogu da kažem. To ne mogu u toku pregovora da kažem ko će doći u klub. Nikad to neću reći, reći ću da će doći centar. Teško je sklopiti jedan tim koji treba da bude tim. Ako u korpu jabuka ubacite trulu jabuku, cela korpa će biti trula. Svaki igrači koji dođe će biti pažljivo odabran, ne može da bude pokvarena osoba.

- U Beogradu je lep život i lako ih zanese sve, zato se vraćam na disciplinu, suštinsko oružje s kojim ćemo delovati. Moramo biti pametni.