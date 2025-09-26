Slušaj vest

Trener Partizana Željko Obradović odgovorio je na pitanje da li Mika Murinen dolazi u redove aktuelnog šampiona Srbije i ABA lige.

Od juče je svet košarke na nogama, pošto se pojavila informacija da bi najbolji mladi igrač sa nedavnog Eurobasketa mogao da pojača crno-bele.

U tradicionalnom "medija danu" Obradoviću je postavljeno pitanje o Fincu.

"Ja bih voleo da mi neko od vas da tu informaciju, da saznam nešto novo".

Na pitanje da li je zadovoljan trenutnim igračkim kadrom, Obradović nije krio da postoji manjak na jednoj poziciji:

"Fali nam sigurno jedan visoki igrač. Nije laka situacija s obzirom na stanje na tržištu. Ne želimo po bilo koju cenu da dovedemo nekoga. Ako ima neko ko će nam doneti nešto – to je to".