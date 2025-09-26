Ostoja Mijailović o budžetu KK Partizan.
TAČNA CIFRA! Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana - daleko preko 20 miliona evra!
Predsednik KK PartizanOstoja Mijailović obratio se javnosti na konferenciji za medije uoči početka sezone 2025/2026.
Prvi čovek crno-belih govorio je između ostalog i o finansijskoj moći kluba.
Mijailović je otkrio sa kolikim budžetom Partizan raspolaže u predstojećoj sezoni.
Prema rečima Mijailovića, bužet Partizana u ovom momentu iznosi 27 miliona evra!
Pored toga, Mijailović je otkrio i da je cilj Partizana u sezoni 2025/2056, plasman u plej-of u Evrolige i titula u ABA takmičenju.
