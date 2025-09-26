Slušaj vest

Košarkaši Partizana tokom januara meseca moraće da se isele iz Beogradske arene zbog održavanja Evropskog prvenstva u vaterpolu.

Oni su tako prinuđeni da pronađu novi teren za odigravanje dve utakmice u Evroligi - protiv Olimpijakosa i Hapoela iz Tel Aviva.

Na konferenciji za medije predsednik kluba Ostoja Mijailović otkrio je da postoji određena ideja - za meč sa Olimpijakosom kaže da bi se igrao najverovatnije u Beču ili Minhenu.

- Hoću da najavim u januaru imamo specifičnu situaciju u Areni, dešavaju se vodeni sportovi, primorani smo da dve utakmice u januaru odigramo negde na na strani. Imamo ideju, čekamo stav tih gradova. Imamo ideju da protiv Olimpijakosa odigramo u Beču ili Minhenu - rekao je Mijailović.

Potom se okrenuo na meč sa Hapoelom iz Tel Aviva, za njega su opcija Ljubljana i Solun.

- Utakmica protiv Hapoela će biti odigrana u Ljubljani ili u Solunu. Solun je nekako svima nama jako emotivan zbog bratskog kluba Paoka, ali nije prevelika dvorana. Obavestićemo ih u naredne tri nedelje.