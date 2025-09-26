Slušaj vest

"Imam jednu važnu vest koja se odigrala pre 15, 20 minuta. Murinen je potpisao za Partizan ugovor na naredne tri sezone. To je velika vest za naš klub. Jedan od mladih najvećih svetskih košarkaša nastupaće za naš tim naredne sezone. Čestitam mu na ugovoru", rekao je Mijailović na konferenciji za novinare.

1/7 Vidi galeriju Ostoja Mijailović - konferencija za medije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

On je potom otkrio i kako je došlo do potisa sa talentovanim Fincem.

- Nama su spočitavali rad sa mladim igračima, ali vidimo Tristan Vukčević blista u NBA ligi, Aleksa pravi svoju karijeru. Da ne nabrajam sve igrače, vi ste videli mog prezimenjaka koji mi nije familija. Kićanović me anzvao i pitao gde sam ga našao. Videli ste svu tu decu koji su osvojili titulu u KLS. Nije istina da Partizan nije mesto gde se razvijaju mladi igrači. Struka ima teret da osvoji trofej, a treba da da šansu mladom igraču. Dolaskom Murinena je dokaz da radimo dobro s igračima, on je jedan od najtalentovanijih igrača, biće visoko pozicioniran na draftu da dođe u Partizan i da se razvija ovde - rekao je Mijailović.

Mijailović da je Zoran Savić imao jako važnu ulogu.

- Mislim da dok su drugi spavali i Zoran Savić je sa skautima vredno radio i videli smo ga ranije. Bili smo u pregovorima sa agentima i s njim, bili smo brži od njih. Nama trebaju takvi igrači, imamo još jednog igrača koji je na radaru iz bratske Australije. Ponosan sam što smo mi izvršili promene u mlađim kategorijama, Tepić, Bućan se vratio, sjajni treneri su tu. Tu je i Metalac iz Valjeva, potpisali smo saradnju i da će onaj tim naš iz juniorskog tima, imaće tu međustanicu i imaće da se razvija. To je vrhunski tim, moći će igrači da se razvijaju.

1/5 Vidi galeriju Mika Murinen Foto: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia, Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, diebilderwelt / Alamy / Profimedia