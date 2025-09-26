Slušaj vest

KK Partizan pali motore i sprema se za novu, još izazovniju sezonu!

Nakon informacije da je Mika Murinen potpisao za Partizan, predsednik crno-belih Ostoja Mijailović, najavio je još dva nova imena u taboru aktuelnog regionalnog i srpskog šampiona.

Na konferenciji za medije uoči starta sezone (Dubai 30. septembar 18.00 - prvo kolo Evrolige), Mijailović je govorio o daljim koracima kluba, ali i novim igračima koji se uskoro očekuju u crno-belom jatu.

- Od povećanja 35 odsto za igrače, bili smo konkurentni da dovedemo Džabarija Parkera, kao što je Šejk Milton, kao što je Osetkovski koji zaista pokazuje da je zaslužio da nosi crno-beli dres. Moram da napomenem da u okviru našeg budžeta postoji novac za centra, mi smo na tržištu za dovođenje centra, govorio je i Željko, govorio je i Savić.

- Nećemo potpisati samo da bi potpisali, mi imamo nekoliko opcija, nekoliko igrača koje pratimo i kada stručni štab bude rekao, dao zeleno svetlo, uprava je spremna. Imamo novac. Sada je ta situacija sa Nilikinom otvorila mogućnost, potreba, da se na nižim igračima dovede. Dovođenjem ta dva igrača i dolaskom Murinena, mi bi kompletirali prelazni rok, naši navijači nema potrebe da brine, stručni štab ima kontrolu i znamo da trebaju te dve pozicije. Pogotovo taj centar koji će se desiti sukoro - rekao je Mijailović.

Kakvog centra želi Partizan?

- Za centra ne mogu da kažem ništa, ima kolega koji svaki dan šalju poruke. Ko dolazi, koji centar dolazi i kako se dolazi, ne mogu da kažem. To ne mogu u toku pregovora da kažem ko će doći u klub. Nikad to neću reći, reći ću da će doći centar. Teško je sklopiti jedan tim koji treba da bude tim. Ako u korpu jabuka ubacite trulu jabuku, cela korpa će biti trula. Svaki igrači koji dođe će biti pažljivo odabran, ne može da bude pokvarena osoba. U Beogradu je lep život i lako ih zanese sve, zato se vraćam na disciplinu, suštinsko oružje s kojim ćemo delovati. Moramo biti pametni - uaključio je prvi čovek crno-belih.

