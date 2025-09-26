Slušaj vest

Predsednik KK PartizanOstoja Mijailović održao je konferenciju za medije pred start sezone 2025/2026.

O novom ugovoru Željku Obradoviću, mijailović je rekao.

- Ističe ugovor i njemu, a i meni. Ne mogu da mu produžim ugovor, treba da odredimo ko će biti uprava, da bi znali ko će dtai ugovor. Znam da ističe ugovor, Željko Obradović je moj prijatelj pre svega, a i najveći trener evropski svih vremena i nisam siguran da će neko dostići ciljeve kao on. Mogu da kažem da želim da ostane do kraja karijere u Partizanu, mislim da je ključan faktor u ovoj organizaciji što smo došli gde smo došli sa drugih aspekata, važnosti u košarci, respekta. Željku želim kao Ostoja Mijailović da doživotno, da do kraja karijere ostane u Partizanu - rekao je Mijailović.

Podsetimo, Obradoviću ugovor sa Partizanom ističe u leto 2026. godine.

