Finski mladi košarkaš Mika Murinen novi je igrač Partizana, potvrdil su crno-beli.

Finska je na nedavnom Eurobasketu osvojila četvrto mesto, a mladi košarkaš poneo titulu najboljeg mladog igrača turnira, stavivši mnogima do znanja zbog čega su ga u ranijim projekcijama mnogi košarkaški skauti o njemu govorili kao visoko rangiranom igraču na NBA draftu 2027. godine.

Šuška se da bi Murinen mogao da bude i prvi pik, na šta je podesećao i analitičar na sajtu FIBA Ignasio Risoto u tekstu, koji je objavljen nakon velike pobede nad Srbijom u Rigi:

- Ta zakucavanja i blokade su normalna pojava za igrača sa tako izraženim atletskim sposobnostima. Sa 2,10 metara visine, kreće se neverovatno brzo i eksplozivno, što mu omogućava da se lako digne i igra oko obruča. Ipak, ta iskra ne potiče samo od njegovih fizičkih predispozicija, već i od njegovog pristupa igri, gde unosi energiju u svaku akciju.

- Murinenova kombinacija energije, mobilnosti i elitnih fizičkih predispozicija zaista dolazi do izražaja u odbrani. Iako u proseku igra samo 10 minuta po utakmici, ovaj osamnaestogodišnjak je drugi bloker Finske. On dosledno traži prilike da utiče na igru u odbrani, koristeći svoje duge ruke da ometa šuteve na perimetru i da štiti obruč, kako kao primarni zaštitnik reketa, tako i kao pomoćni igrač sa slabije strane. Njegove fizičke sposobnosti se zaista ističu oko koša, gde mu visina i eksplozivna sposobnost skoka omogućavaju da izvodi zakucavanja vredna pažnje - dodao je Risoto,

- Sa svojim vrhunskim predispozicijama i atletskim sposobnostima, raznovrsnim dvosmernim veštinama i mogućnošću da pruži maksimum u ključnim trenucima, ovaj 18-godišnjak se nametnuo kao sledeći veliki evropski NBA prospekt - puručio je Ignasio Risoto u svom tekstu tokom Eurobasketa.

Murinen je sa Partizanom potpisao ugovor na tri sezone.

