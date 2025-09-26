Slušaj vest

Mika Murinen je potpisao za Partizan, ali crno-beli tu ne žele da stanu.

Prema informaciji "Baseline Insiders", Taran Armstrong je na meti Partizana!

Inače, isti izvor je najavio i dolazak Mike Murinena u crno-belo jato - i pogodio!

1/7 Vidi galeriju Ostoja Mijailović - konferencija za medije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Australijski plejmejker je član Golden Stejt Voriorsa, gde ima dvosmerni ugovor i igrao je za razvojni tim pomenutog kluba, a isti izvor navodi da dve strane uveliko pregovaraju o uslovima ugovora.

Armstrong je u Ameriku došao iz rodne Tasmanije na koledž Kalifornija Baptist, a prošle zime je stigao u Golden Stejt.

BONUS VIDEO: