Mika Murinen je potpisao za Partizan, ali crno-beli tu ne žele da stanu.

Prema informaciji "Baseline Insiders", Taran Armstrong je na meti Partizana!

Inače, isti izvor je najavio i dolazak Mike Murinena u crno-belo jato - i pogodio!

Australijski plejmejker je član Golden Stejt Voriorsa, gde ima dvosmerni ugovor i igrao je za razvojni tim pomenutog kluba, a isti izvor navodi da dve strane uveliko pregovaraju o uslovima ugovora.

Armstrong je u Ameriku došao iz rodne Tasmanije na koledž Kalifornija Baptist, a prošle zime je stigao u Golden Stejt.

