KK Partizan dočekao svoje najveće pojačanje!
NAJNOVIJE POJAČANJE PARTIZANA SLETELO U BEOGRAD: Oglasili se crno-beli nakon vrelog potpisa pred početak sezone!
KK Partizan u utorak, 30. septembra od 18.00, gostuje Dubaiju na startu nove sezone.
Najnovije pojačanje Partizana koje je zapalilo "grobare", Mika Murinen, u petak je potpisao ugovor sa crno-belima, a u subotu već stigao u Beograd!
Mika Murinen Foto: Dragana Stjepanovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia
Tu, na aerodromu "Nikola Tesla", dočekali su ga ljudi iz kluba i sve to objavili na svojim zvaničnim kanalima.
