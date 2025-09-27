Slušaj vest

KK Partizan u utorak, 30. septembra od 18.00, gostuje Dubaiju na startu nove sezone.

Najnovije pojačanje Partizana koje je zapalilo "grobare", Mika Murinen, u petak je potpisao ugovor sa crno-belima, a u subotu već stigao u Beograd!

Mika Murinen Foto: Dragana Stjepanovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tu, na aerodromu "Nikola Tesla", dočekali su ga ljudi iz kluba i sve to objavili na svojim zvaničnim kanalima.

