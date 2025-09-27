Slušaj vest

Finski košarkaš i novi član Partizana, Mika Murinen, stigao je u Beograd.

Odmah po sletanju u srpsku prestonicu, Murinen je otkrio šta ga je dovelo u Partizan:

- Osećam se jako dobro, jer je otkako sam imao pet godina moj san bio da igram u Srbiji i u Evroligi. Zato se osećam sjajno. Gledao sam nekoliko utakmica srpskih klubova, pa znam da je košarkaška kultura ovde sjajna i to mi se sviđa - rekao je Murinen.

Murinen je govorio i o Željku Obradoviću, kao i ekipi Partizana.

- Partizan ima odličnog trenera, dobre igrače, ovo je najbolja prilika za mene u ovom momentu. A, Evroliga ima više toga da mi ponudi nego Koledž. Veoma sam uzbuđen što ću igrati pred našim navijačima - kaže Mika.

Na pomenutnom Eurobasketu je imao i duele sa Isakom Bongom, svojim novim saigračem.

- Isak je moj čovek, samo ljubav. Na Evropskom prvenstvu je bilo ludo, ponosan sam na svoj tim.

Sa kime je razgovarao o dolasku u Srbiju?

- Pričao sam sa Mikom (Jantunenom, prim.aut.), on je igrao ovde u Evroligi i dao mi je nekoliko saveta - otkrio je Mika Murinen.

