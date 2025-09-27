PRVE REČI MURINENA PO SLETANJU U BEOGRAD: Oglasio se novi igrač Partizana!
Finski košarkaš i novi član Partizana, Mika Murinen, stigao je u Beograd.
Odmah po sletanju u srpsku prestonicu, Murinen je otkrio šta ga je dovelo u Partizan:
- Osećam se jako dobro, jer je otkako sam imao pet godina moj san bio da igram u Srbiji i u Evroligi. Zato se osećam sjajno. Gledao sam nekoliko utakmica srpskih klubova, pa znam da je košarkaška kultura ovde sjajna i to mi se sviđa - rekao je Murinen.
Murinen je govorio i o Željku Obradoviću, kao i ekipi Partizana.
- Partizan ima odličnog trenera, dobre igrače, ovo je najbolja prilika za mene u ovom momentu. A, Evroliga ima više toga da mi ponudi nego Koledž. Veoma sam uzbuđen što ću igrati pred našim navijačima - kaže Mika.
Na pomenutnom Eurobasketu je imao i duele sa Isakom Bongom, svojim novim saigračem.
- Isak je moj čovek, samo ljubav. Na Evropskom prvenstvu je bilo ludo, ponosan sam na svoj tim.
Sa kime je razgovarao o dolasku u Srbiju?
- Pričao sam sa Mikom (Jantunenom, prim.aut.), on je igrao ovde u Evroligi i dao mi je nekoliko saveta - otkrio je Mika Murinen.
