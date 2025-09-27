Slušaj vest

On se na društvenim mrežama oprostio od crno-belog kluba:

"Pomešana su mi osećanja dok ovo pišem jer se sve desilo tako brzo, ali istovremeno znam da je ovo deo putovanja.

Grobari, hvala vam! Zaista ste me dočekali kao jednog od svojih i podsetili zašto sam se uopšte zaljubio u ovu igru.

Ljubav i strast prema košarci mogle su se osećati svake večeri u Beogradskoj areni i na svakom bojnom polju. Uvek će mi biti čast što sam nosio tvoje boje.

Svojim saigračima, braći i celom timu, hvala vam za svaki trenutak koji smo delili: bitke, smeh, žrtve. Zaista smo se povezali. Želim vam sve najbolje u predstojećoj sezoni.

Dok pravim ovaj sledeći korak u svojoj karijeri, zaista mi je bilo zadovoljstvo biti deo ovog poglavlja, onog koje ću nositi sa sobom i negovati zauvek.

Poštovanje, zahvalnost, Vidimo se", poručio je novi košarkaš Olimpijakosa.

Frenk Nilikina je prošlog leta stigao u Partizan posle sedam sezona provedenih u NBA ligi, gde je igrao za Njujork Nikse, Dalas i Šarlot. Francuski reprezentativac je za crno-bele prošle sezone u Evroligi odigrao 21 utakmicu i u proseku postizao 6,1 poena, uz 1,5 skokova i 1,7 asistencija.

Podsetimo, danima unazad trajala je saga oko tranfera francuskog reprezentativca, a osim Olimpijakosa, za njegove usluge interesovao se i Monako. Tim iz Pireja se u početku razmišljao oko isplate pomenutog obeštećenja, ali je na kraju postignut dogovor.​