FRENK NILIKINA JE NAPUSTIO PARTIZAN, A VEĆ IMA NASLEDNIKA U CRNO-BELOM DRESU! On ga menja u predstojećoj sezoni!
Frenk Nilikina je nedavno napustio KK Partizan i pojačao Olimpijakos.
Nedugo nakon odlaska Nilikine u Pirej, među crno-bele je stigao Mika Murinen!
Kako je Partizan zvanično objavio, finski košarkaš će od Nilikine naslediti dres sa brojem "3", koji je Francuz nosio u sezoni 2024/2025 nastupajući za crno-bele.
