Slušaj vest

Frenk Nilikina je nedavno napustio KK Partizan i pojačao Olimpijakos.

Nedugo nakon odlaska Nilikine u Pirej, među crno-bele je stigao Mika Murinen!

Mika Murinen Foto: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia, Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, diebilderwelt / Alamy / Profimedia

Kako je Partizan zvanično objavio, finski košarkaš će od Nilikine naslediti dres sa brojem "3", koji je Francuz nosio u sezoni 2024/2025 nastupajući za crno-bele.

Ne propustiteFudbalTAKUMA ASANO POBEDIO ZA PRVI TRIJUMF MAJORKE: Alaves upisao treći poraz u Primeri
Takuma Asano
FudbalBLAGOJEVIĆ NAKON POBEDE PROTIV OFK BEOGRAD: "Biće muzike i slavlja"!
Srđan Blagojević
KošarkaEMOTIVAN OPROŠTAJ NILIKINE OD PARTIZANA: Grobari hvala vam - podsetili ste zašto sam se uopšte zaljubio u ovu igru
MACCABI-PARTIZAN_08.JPG
TenisSINER PROMENIO NAČIN IGRANJA: Videćete za dva meseca...
Ju-Es open, Janik Siner

BONUS VIDEO:

Podrška fudbalerima Partizana posle poraza u derbiju Izvor: Kurir sport