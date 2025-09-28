Slušaj vest

Status najboljeg košarkaša na planeti Nikole Jokića glavna je tema u Koloradu pred start nove NBA sezone.

Reprezentativac Srbije imao je mogućnost da sa Nagetsima potpiše novi supermaksimalni ugovor, ali odlučio je da to ne uradi. Iako je prilično jasno da je njegova odluka finansijski motivisana, u Koloradu strahuju da bi rivali mogli da iskoriste situaciju.

Srbin ima još dve "obavezne" sezone ugovora sa Nagetsima, u kojima će zaraditi 55.2 i 59.1 milion dolara, ali na leto 2027. ima opciju da izađe iz ugovora i promeni sredinu.

"Jokić je odlučio da ne potpiše ugovor vredan 207 miliona dolara koji mu je ovog leta bio na raspolaganju, već je više voleo da sačeka leto 2026. kako bi nastavio 'pregovore' (ako se to tako može nazvati) sa Denverom. Njegova odluka da sačeka bila je finansijski motivisana. Nagetsi mu sledećeg leta mogu ponuditi dodatnu godinu - odnosno oko 80 miliona dolara više", piše "Denver Posta".

Voriorsi, Lejkersi, Klipersi, Baksi... pomno prate razvoj situacije i ukoliko pregovori sa Denverom zaškripe, biće spremni za napad na Srbina.

"Rivali smišljaju planove. Kako je napisao novinar Sem Emik, Voriorsi, Klipersi i Lejkersi gledaju da relaksiraju 'seleri kep' za 2027. godinu, jer tada zvezde poput Jokića i Janisa Adetokunba iz Milvokija imaju igračku opciju i mogu da izađu iz ugovora".

"Da li je to san koji je teško ostvariv za druge klubove? Verovatno. Ali, tako funkcioniše NBA. Kada postoji i trunka nesigurnosti oko budućnosti igrača koga su nedavno 19 od 20 anonimno anketiranih NBA rukovodilaca (prema ESPN-u) izabrali za najboljeg na svetu, ajkule su počnu da kruže. Iza kulisa, Denver ostaje uveren da Jokić nigde ne ide", navodi se u tekstu Denver Posta.

U Koloradu sada sa nestrpljenjem očekiju potez Nikole Jokića.

"Ako je i Jokić jednako odlučan, može sam da spusti zavesu na cirkus spekulacija time što će reći da planira da potpiše ponudu Nagetsa sledeće godine. To bi ga vezalo ugovorom do njegove 36. godine".

Podsetimo, Jokić bi narednog leta mogao da potpiše novi supermaksimalni ugovor, koji je znatno unosniji od onog koji je nedavno imao na stolu. Ugovor bi trajao četiri godine, a Jokić bi za to vreme zaradio 293.4 miliona dolara, a u poslednjoj godini ugovora imao bi godišnju platu oko 81 milion evra.

