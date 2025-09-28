Slušaj vest

Moraće navijači Partizana malo da pričekaju debi mladog Mike Murinena u Partizanu.

Kao bomba u petak je odjeknula vest da je najbolji mladi igrač ovogodišnjeg Eurobasketa, talentovani Finac Mika Murinen, potpisao trogodišnji ugovor sa beogradskim Partizanom.

Temperamentni 18-godišnjak u subotu je stigao u Beograd, ali neće putovati sa timom u Dubai na meč prvog kola Evrolige, saznaje "Mozzart sport".

Murinena u ponedeljak očekuju medicinski pregledi, pa će Finac ostati u Beogradu.

Partizan u utorak od 18 časova igra u Dubaiju meč prvog kola Evrolige, a dva dana kasnije, u četvrtak od 20.30, sledi okršaj sa Milanom u Beogradskoj areni. Ostaje da vidimo da li će trener Obradović pred domaćim navijačima dati priliku mladom Fincu.

Stigao u Beograd

Murinen je u subotu došao u prestonicu Srbije, a odmah po sletanju na Aerodrom Nikola Tesla otkrio je šta ga je dovelo u Partizan.

- Osećam se jako dobro, jer je otkako sam imao pet godina moj san bio da igram u Srbiji i u Evroligi. Zato se osećam sjajno. Gledao sam nekoliko utakmica srpskih klubova, pa znam da je košarkaška kultura ovde sjajna i to mi se sviđa - rekao je Murinen.

Murinen je govorio i o Željku Obradoviću, kao i ekipi Partizana.

- Partizan ima odličnog trenera, dobre igrače, ovo je najbolja prilika za mene u ovom momentu. A, Evroliga ima više toga da mi ponudi nego Koledž. Veoma sam uzbuđen što ću igrati pred našim navijačima - kaže Mika.

Kurir sport