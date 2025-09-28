Slušaj vest

Pljušte prepucavanja na relaciji Ataman - Šruder.

Nakon trijumfa Nemačke nad Turskom u finalu Eurobasketa u Rigi, kapiten aktuelnog svetskog i evropskog prvaka Denis Šruder i selektor Turske Ergin Ataman ušli su u otvoreni verbalni sukob.

Šruder je bio zaprepašćen što je Atamanu pripalo priznanje za najboljeg trenera Eurobasketa, pa je javno izrazio svoje nezadovoljstvo zbog odluke FIBA.

Svojim nadobudnim izjavama pre meča Ataman je očito isprovocirao Šrudera, pa je kapiten Nemačke rešio da mu zapuši usta. Busao se u grudi Turčin, govorio da je najbolji u Evropi, da on ne gubi finala i to mu se obilo o glavu.

"Atamane, od**** odavde! Najbolji trener, moje d***" rekao je kapiten Nemačke u lajv prenosu na platformi "Twitch".

Dve nedelje kasnije usledio je žestok odgovor trenera Panatinaikosa.

"Šruder je dobar igrač, ali ne mogu da komentarišem njegove probleme sa ličnošću. Mentalitet vođe, ljudskost i skroman pristup su mi važniji od dobrih izdanja na terenu. Šruder ne mora da mi se izvinjava – svako ima svoje mišljenje i nije me briga", rekao je Ataman.

I nije se tu zaustavio...

"Pobedili su utakmicu za koju su mislili da će da izgube, pa su igrači osetili dodatni polet. Šruder u ovom snimku otkriva problem ličnosti u toj euforiji. To nije veliki problem i to pripisujem što je u mladim godinama. Treneri u NBA bi trebalo da razmisle o igraču koji igra za različite timove svake godine".

Usledio je žestok odgovor kapitena Nemačke.

"Srećom, nikad nećeš biti moj trener. Nisam ja započeo ovu prepirku, ti si prvi prozvao nas. Ako želiš da pričaš s**nja, moraš to da potkrepiš – a nisi. Žao mi je, treneru, zvučiš kao da si povređen. Ali sve je iz ljubavi. Ja ću uvek biti svoj, a oni koji me poznaju – znaju", poručio je Denis Šruder.

Kurir sport