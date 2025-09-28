Slušaj vest

Iskusni centar koji je sa Fenerom osvojio Evroligu i evropsko srebro sa selekcijom Turske potpisao je dvogodišnji ugovor sa debitantom u najelitnijem evropskom takmičenju.

Sertač Šanli iza sebe ima izuzetno uspešnu karijeru. Nastupao je za brojne evropske klubove, među kojima se ističu Barselona, Efes i Fenerbahče. Posebno uspešan bio je u Turskoj, gde je sa Efesom i Fenerom osvajo titule prvaka Evrolige.

Klub iz Istanbula oprostio se od Šanlija porukom zahvalnosti i podrške, naglasivši njegov značajan doprinos u prethodne dve sezone.

"Hvala ti za sve, Sertač Šanli! Želimo ti mnogo uspeha u nastavku karijere", poručili su iz Fenera.

Priliku da debituje za Dubai Šanli će imati već u utorak, kada će klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ugostiti ekipu Partizana (18.00).

Kurir sport