U utorak počinje nova sezona Evrolige koja će biti još zahtevnija, jer je konkurencija proširena sa 18 na 20 klubova učesnika.

Među njima su i dva naša najbolja kluba. Crvena zvezda će u utorak od 20 časova dočekati ekipu Armanija, a košarkaši Partizana će iste večeri, ali dva sata ranije početi svoj meč na gostovanju protiv Dubaija u ''Koka kola areni''.

Partizanova ekspedicija je danas otputovala u Dubai, a među putnicima, očekivano, nije bilo najnovijeg pojačanja Mike Murinena koji se tek upoznao sa svojim novim saigračima.

Za to vreme, Murinenovo ime se pojavilo na Evroliginom sajtu, na spisku igrača Partizana koji su prijavljeni za novu sezonu Evrolige. U ovom trenutku ih je ukupno petnaestorica, a to su:

Šekularac, K. Džons, Milton, Vašington, Bošnjaković, Murinen, Osetkovski, Nakić, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, Parker, T. Džons.

