Predsednik KK Crvena zvezdaŽeljko Drčelić govorio je klupski kanal kluba sa Malog Kalemegdana.

Drčelić je uoči starta nove sezone progovorio o ambicijama Zvezde, planovima, ali i novom timu crveno-belih koji je oformljen ovog leta:

- Iskreno, ne volim. Ne volim da se medijski eksponiram, ne volim ja da budem prisutan u medijima, treba dab udu radnici, igrači Zvezde. Ne prijaju mi mediji, takav sam.

Kaže da predsednik i ne treba da se obraća medijima toliko često.

- Po meni, predsednik kluba treba da se pojavljuje jednom ili dva puta godišnje. Sve ostalo treba da budu igrači, treneri, deo stručnog štaba. Oni koji čine tim, čine ekipu.

Prošlo je devet i po meseci otkako je on stigao na čelo kluba.

- Na mestu predsednika sam devet i po meseci, skoro 10. Što se tiče UO, predsednik UO sam bio godinu dana pre toga i dosta toga sam prošao kroz UO i upoznao sam se kako klub funkcioniše. Što se tiče mesta predsednika, to je teška pozicija, svakodnevni rad, težak rad. Funkcionisanje sa ljudima iz kluba je drugačije nego kad si u UO. To je zdrava borba u kojoj nastojimo da napravimo Zvezdu da bude što veća.

Svestan je i on da postoji mnogo toga što se ne vidi spolja.

- Ljudi spolja ono što se dešava u klubu, ne vide koliko se ljudi u klubu bore za klub. Ne bih nabrajao, ali ima 15-ak ljudi koji su u svakodnevnoj borbi i tehnički i fizički i finansijski. Svi smo tu kao tim, ali navijači to ne mogu da vide. Mislim da je najveći doprinos baš od tih ljudi.

Da li postoji pritisak na mestu predsednika Zvezde?

- Zvezda nije veliki klub, već najveći. Nemam pritisak, familijarno volimo Zvezdu, porodično smo okrenuti. Pozitivan je i daje nam snagu za dalji rad.

Kaže i da je prošla sezona bila uspešna.

- Iako prošla sezona ne deluje uspešno, mislim da smo napravili uspeh. Osvojili smo Kup, plasirali smo se među 10 ekipa u Evroligi. Plan je da se popnemo još jedan stepenik, da budemo u osam klubova Evrolige i da klub značajno ojačamo tehnički i na tome već radimo.

Sve igrače koje je hteo, Janis Sferopulos je i dobio.

- Ja sam prezadovoljan, ali, pre svega mislim da su prezadovoljni treneri i stručni štab. Oni su zahtevali, izrazili želje prema pojedinim igračima, sve igrače koje su želeli smo doveli. Probali smo sa tri srpska igrača da napravimo dogovor, nismo uspeli, ne možemo finansijski da ispratimo ekipe u Evropi, mi im želimo sreću.

Došao je i Dragoljub Avramović Gidra...

- Lično je moja želja da dovedem Dragoljuba, bio je koordinator u Megi, mi smo ga doveli u Zvezdu on radi sjajno svoj posao. Mislim da će Zvezda u omladinskim selekcijama biti sve jača i videćemo iduće godine. Doveli smo osam juniora i kadeta koji će da budu nosioci Zvezdinog prvog tima i to će biti ti srpski igrači koji treba da dođu.

Uložila je Zvezda ovog leta i dosta novca u infrastrukturu kluba, odnosno, sve oko Pionira.

- Taj deo priče u jednom klubu je najbitniji, to je temelj zdravog kluba, u proteklom periodu to Zvezda nije imala. Zadao sam zadatak da to obezbedimo, napravili smo centar za koji kažu da je najbolji u Evropi. Kupili smo klupski autobus, eto klub je osnovan 1945. a dobili smo autobus 2025. Napravili smo svlačionice u našoj kući u Pioniru gde mogu da pozavide NBA ekipe. Ispunili smo sve ono što klub treba da ima.

Tu je i novi softver za tiketing.

- Da, napravili smo svoj tiketing, Zvezda je vlasnik tiketing. Svaki procenat od karata ide Zvezdi, Zvezdi je potreban svaki vid pomoći. Izborili smo se da imamo i to naše u vlasništvu. Trenažni centar, autobus, tiketing, to nije bilo na teret kluba. Odradili smo zajedno sa mnom, Živorad Vasić je ispred Upravnog odbora je mnogo pomogao da se to ispuni. Veliki ljubitelji Zvezde, navijači Zvezde su se javili da pomognu i osposobili smo to sve bez dinara iz kluba.

O trogodišnjoj licenci...

- Pričalo se mnogo o licenci, ponosan sam na to. Nemanja Vasiljević i ja smo imali neke video razgovore sa Evroligom i nisam želeo da pričamo preko videa, rekao sam da se pakuje i idemo u Barselonu po licencu. To je nama od značaja, ponosam sam na to što smo uradili. Nije to samo Zvezda, tražili smo licencu za sve srpske klubove. Beograd zaslužuje dva evroligaša.

Kakav je plan sa Radničkim?

- Ideja za Radnički je potekla pre nekoliko meseci, zdrav beogradksi klub. On će biti dugo godina partner Zvezde, mnogi igrači će imati prostora da se dokazuju u Radničkom i da stiču iskustvo da bi se priključili prvom timu Zvezde. Mislim da je to veliki dogovor i da su oni pravi partner Zvezde.

Zadovoljan je pripremama.

- Što se mene lično tiče, mislim da Janis Sferopulos i tim rade odličan posao. To je devet novih igrača, atletski i fizički je mnogo jače nego prošle sezone. Toliko mogu sad.

On kaže da ima poverenja u Janisa.

- Ne mogu da sarađujem ako nemam poverenja, kao što imam u sve ljude. Mislim da svi ljudi u Zvezdi imaju potpuno poverenje, na njima je da li će ispoštovati i odraditi kako treba. Janis ima poverenje, veliki je evropski trener, verujem da će napraviti veliki uspeh sa ekipom. Treba da verujemo u njega.

Prethodne sezone je najzadovoljniji rezultatima.

- Što se tiče rezultata, to je prošla godina i osvajanje sve tri krune, sva tri pehara. Prošla sezona je bila Evroliga među 10, ali nisam najponosniji na to. Ponosan sam na humane stvari koje smo uradili. Ne bih pričao o tome. U duši sam srećan što sam humanim gestovima pomogli ljudima kojima je bilo teško.

Nije mu bilo teško da uloži svoja sredstva.

- Ako nešto voliš i ako si predsednik kluba i imaš mogućnost, naravno da ćeš pomoći. Svi moji prijatelji vole da pomognu klubu. - Nije bilo, ljubav prema Zvezdi je jača od toga. Želim da napravimo nešto, želim da Delije budu ponosni na ovakvu upravu.

Dva cilja za budućnost?

- Voleo bih da Zvezda dobije svoju halu, to je finansijski veliki poduhvat, a drugi cilj je Fajnal for.

Za kraj poruka navijačima.

- Navijači, samo dolazite na utakmice u što većem broju i kad gubi i kad dobija. Da budu uz nas kao i do sada, jer niko nema navijače kao Zvezda. Mi smo nacionalni fenomen - zaključio je Drčelić.

