Stigao je Ife Lundberg u leto 2024. godine u Partizan kao jedno od najvećih pojačanja crno-belih u istoriji. Uz Karlika Džonsa i Brendona Dejvisa, morao je da čini glavnu okosnicu Partizana, ali od pomenute trojke, samo je Džons opravdao očekivanja.

Brendon Dejviis je sporadično pokazivao zbog čega je godinama igrao za najjače klubove u Evroligi, dok je Lundberg podbacio u potpunosti.

Danac je imao svega nekoliko solidnih partija na početku sezonu, uz par zapaženih izdanja u plej-ofu ABA lige, ali to je mali učinak za jednog od najplaćenijih košarkšaka Partizana.

Kako smo ranije pisali, milion evra po sezoni koje će Partizan za dve godine morati da izboriji Lundbergu, pravi veliki problem crno-belima. Nedavno je predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović istakao da crno-beli i definitivno ne računaju na Danca, ali i da će ga do poslednjeg evra isplatiti:

- Ife Lundberg je igrač Partizana koji nije pozvan na pripreme i rečeno je da se ne računa na njega. On je pod ugovorom i mi izmirujemo to. Ife je dobar momak, sjajan momak, jedan od boljih u Partizanu, ali viđenje našeg stručnog štaba je da se nije uklopio. Odluka da ne bude u ekipi je manje štetna. Da ne ulazimo u te odluke, uvek poštujem odluke trenera i ostlao, nadam se da će naći sredinu i nadam se da ćemo se oslobiti njegovog ugovora. Ono što zarađuje će biti isplaćeno. Ne dugujemo nikom ništa, nećemo ni njemu - rekao je Mijailović.

Strategija Partizana bila je jasna - kada neko ode, onda se posegne za pojačanjima i novim imenima. Pa su tako nakon odlazaka Brendonda Dejvisa i Baše Koprivice stigli Dilan Osetkovski i Džabari Parker.

Nedavni odlazak Nilikine u Olimpijakos oslobodio je prostor Partizanu da angažuje Miku Murinena. Sa druge strane velika plata Lundberga u Partizanu pravi crno-belima problem u sklapanju ili doradi već postojećeg rostera.

Bilo je priče da su Makabi, Pariz i Olimpijakos zainteresovani za Danca, ali do tog posla nije došlo, pa je bivši as Virtusa ostao na plati u Partizanu - još uvek.

On trenutnu uživo sa svojom porodicom u Danskoj i čeka novi angažman, a dok ne pronađe klub, dobar je i ugovor sa Partizanom - iako je davno otpisan u Humskoj.

Statistika Ife Lundberga u Partizanu

Evroliga:

U Evroligi je odigrao 26 utakmica.

Prosečno je igrao oko 14,9 minuta po utakmici.

Prosečno je beležio 7,9 poena po meču.

Imao je otprilike 2,2 skoka u proseku po utakmici.

Prosečno je upisivao 3,0 asistencija po meču.

ABA liga:

U ABA ligi je odigrao 13 utakmica za Partizan.

Ukupno je postigao 107 poena.

U proseku je davao oko 8,2 poena po utakmici (107 ÷ 13).

Ukupno je imao 36 asistencija.

Skokova je bilo 26 ukupno.

Ukradene lopte - 18.

