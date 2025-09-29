Slušaj vest

Poznato je da Nikola Jokić ne voli da priča za medije i kada god nema obavezu, on uspešno izbegava novinare što je dokazao i na Eurobasketu. Ipak, došao je dan kada će morati da stane pred kamere jer Denver Nagetsi u ponedeljak 29. septembra od 17.15 po srednjeevropskom, a 9.15 po lokalnom vremenu imaju zakazan medija dan.

Jokić će, hteo, ne hteo, biti u obavezi da se "druži" sa novinarima, a tu ga čekaju brojna pitanja. Najvažnije je definitivno ono od 80.000.000 dolara i produžetku ugovora sa Nagetsima. Denver Post je objavio tekst sa najavom medija dana Nagetsa i otkrili su kojim će se sve pitanjima baviti novinari.

Krenimo redom...

Jokić odbio novi ugovor

Nikola Jokić nije želeo da prihvati ponudu Denver Nagetsa vrednu 207 miliona dolara i odbio je da produži ugovor, te je rešio da sačeka leto 2026. kako bi nastavio razgovore. Denver će tada moći da mu ponudi dodatnu godinu ugovora, vrednu još 80.000.000 dolara, te je jasno da je Džoker zbog toga stavio Nagetse na pauzu.

Postoji opcija i da Jokić ode iz Denvera na kraju sezone, kako amerikanci kažu "ajkule su već počele da kruže oko Nikole", ali su mnogi ubeđeni da od toga nema ništa i da će srpski as u timu Nagetsa biti najmanje do svoje 36. godine.

Jonas Valančijunas

Drugo pitanje na medija danu biće psihološko stanje Jonasa Valančijunasa. Želeo je nazad u Evropu, imao ponudu Panatinaikosa, ali je na kraju ipak stigao u Nagetse. Proveo je potom leto igrajući za Litvaniju i mnogi se plaše da se emotivno ispraznio. Da li je to baš tako, ostaje da se vidi.

Valančijunas će uskoro prvi put govoriti za američke medije posle svega i mnogi sa nestrpljenjem iščekuju njegove reči.

Da li je tu šampionski gen?

Majkl Porter Džunior je otišao iz Denvera, te se jezgro šampionskog tima Nagetsa raspalo. Stigao je Kem Džonson kog mnogi hvale, ali je pitanje da li je šampionski gen ostao. Ovo će definitivno biti jedno od važnih pitanja na medija danu Nagetsa.

Rukiji

Da li će rukiji dobiti ugovor i priliku da se dokažu u dresu Nagetsa?! Ovo je takođe veoma bitna tema. Kristijan Braun i Pejton Votson nisu igrači od kojih može previše da se očekuje, a zajedno sa ostalim pikovima sa drafta 2022. godine, ulaze u poslednju godinu svojih ruki ugovora i imaju rok do kraja međusezone da potpišu produžetke.

Videćemo da li će neko od njih dobiti produžetak ili neće.

Era Dejvida Adelmana

Era Dejvida Adelmana na klupi Denver Nagetsa zvanično počinje jer će ovo biti njegov prvi trening kamp od kad je zamenio Majka Melouna na klupi.

Kakva će biti atmosfera u timu dok se Nagetsi ponovo okupljaju oko novog stručnog štaba i novih lidera? Ko će biti lider uz Jokića? Kakva uloga čeka Džamala Mareja? Sve su ovo pitanja na koja se odgovori očekuju na medija danu Denver Nagetsa.

Šta vi mislite, da li Denver Nagetsi mogu do titule ove sezone? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

