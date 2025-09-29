Slušaj vest

Košarkaši Valensije ovojili su španski Superkup pošto su u uzbudljivom finalnom meču savladali favorizovani Real Madrid rezultatom 98:94.

Apsolutni junak velikog trijumfa novog evroligaša bio je 19-godišnji reprezentativac Španije, Serhio De Larea, koji je odigrao meč za pamćenje.

Tinejdžer iz Valjadolida ubacio je 21 poen (5/7 iz igre, 2/2 za tri poena), upisao dve asistencije, po jedan skok i ukradenu loptu za nešto više od 19 minuta igre.

Impresivna partija donela mu je titulu MVP Superkupa, pa je tako sa samo 19 godina i devet meseci postao najmlađi igrač u istoriji kome je dodeljeno prestižno priznanje. De Larea je srušio skoro dve decenije star rekord koji je držao Tijago Spliter.

Nema sumnje da će taletovani španski košarkaš ove sezone biti jedan od glavnih kandidata za "Zvezdu u usponu" Evrolige i ozbiljan konkurent novom pojačanju Partizana Miki Murinenu za ovu prestižnu nagradu.

