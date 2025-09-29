Slušaj vest

Katastrofalne vesti stižu sa Malog Kalemegdana pred start Evrolige.

Crvena zvezda dočekaće Olimpiju iz Milana u utorak od 20 časova, a na ovom meču Janis Sferopulos neće moći da računa na čak četvoricu košarkaša!

Pored Ajzee Kenana koji je teže povređen, u timu neće biti ni Ognjena Dobrića koji vuče probleme još od Eurobasketa, ali ni Uroša Plavšića i Devontea Grejema.

- Počinjemo sutra sezonu i veoma smo uzbuđeni. Igramo protiv vrlo dobrog protivnika, Olimpije Milano. Imaju mnogo novih igrača. Nažalost, imamo mnogo povreda. Moramo da se borimo, treba nam podrška, ovo je nov tim. Želimo da počnemo pozitivnim rezultatom - rekao je Sferopulos na otvorenom treningu pred Olimpiju, pa dodao:

- Dobrić ima problem sa povredom koji vuče još od Eurobasketa, Plavšić je uganuo zglob, dok Kenana čeka operacija u Americi. Devonte Grejem je dobio udarac i van ekipe je još nekoliko dana. Ne znamo tačno.

Zatim je zaključio:

- Svi ostali moraju da pokriju njihovo odsustvo. Potrebna nam je podrška navijača. Ovo je novi tim i želimo da počnemo na pravi način. Novajlije se adaptiraju na tim, navikavaju se na filozofiju. Za prvu utakmicu smo spremni, ali što više budemo igrali to ćemo biti bolji.

Koliko će ovi problemi uticati na igru Zvezde, ostaje da se vidi.

