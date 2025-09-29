Slušaj vest

Čuveni italijanski novinar, Mateo Andreani, plasirao je bombu - prema njegovim navodima KK Crvena zvezda zainteresovana je za Ifea Lunberga i on bi posle Partizana mogao da zaigra i u redovima večitog rivala.

Nema dileme da bi ovaj transfer potresao svet košarke, kako srpske, tako i evropske, a koliko je realna opcija videćemo u danima koji su pred nama.

1/13 Vidi galeriju Ife Lundberg Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović, EPA Andrej Cukić, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Michele Nucci/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Starsportphoto

Ajzea Kenan doživeo je tešku povredu, Zvezda mora da reaguje i dovede mu zamenu, a prema navodima Andreanija to bi mogao da bude upravo Lundberg.

Pored njega, na meti Crvene zvezde prema italijanskom novinaru je i bivši igrač Filadelfije Seventisiksers Riki Kaunsil IV.

Partizan i Lundberg imaju ugovor do kraja sezone 2025/26, ali crno-beli ne računaju na njega.

Inače, isti izvor tvrdi i da je Partizan pronašao centra i da će to biti Kajler Keli, košarkaš koji je dobio otkaz u Los Anđeles Lejkersima.

Nema dileme da će navijači večitih sa punom pažnjom pratiti rasplet situacije na tržištu, a ko će doći od pojačanja, ostaje da se vidi...

