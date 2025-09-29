Slušaj vest

Košarkaši Partizana sutra od 18 sati protiv Dubaija igraju meč prvog kola Evrolige.

Iza crno-belih se nalazi pripremni period tokom kog su odigrali šest test utakmica u Italiji, Beogradu i Australiji. U sastavu Partizana Mozzart Bet neće zbog povrede biti Mario Nakić, kao i Mika Murinen koji je ostao u prestonici Srbije, nakon što je doputovao u subotu popodne.

1/5 Vidi galeriju Pokuševski u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Aleksej Pokuševski je pred sutrašnji meč rekao crno-bele očekuje veoma ozbiljan, s obzirom da je Dubai odlična ekipa.

„Oni su u sličnoj situaciji kao mi prošle godine, jer su doveli dosta pojačanja. Dubai je mnogo dobar tim, tako da nas očekuje zahtevna utakmica. Ipak, mislim da možda imamo blagu prednost jer se bolje poznajemo međusobno. Znamo šta nas očekuje, ali smo spremni fizički i psihički, tako da nam je ostalo još taktički da se pripremimo.“

Podsetimo, već u četvrtak, crno-beli dočekuju Olimpiju iz Milana u Beogradskoj areni.