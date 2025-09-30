Slušaj vest

Košarkaši Partizana sutra od 18 sati protiv Dubaija igraju meč prvog kola Evrolige.

Iza crno-belih se nalazi pripremni period tokom kog su odigrali šest test utakmica u Italiji, Beogradu i Australiji.

U sastavu Partizana neće zbog povrede biti Mario Nakić, kao i Mika Murinen koji je ostao u prestonici Srbije, nakon što je doputovao u subotu popodne.

KK Partizan 2025/2026 Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com, Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Podsetimo, za dva dana, Parni valjak dočekuje Olimpiju iz Milana u Beogradskoj areni od 20.30 časova.

Ne propustiteKošarkaDETONACIJA! IZ PARTIZANA - PRAVAC U ZVEZDU?! Čuveni italijanski novinar plasirao bombu: Na pomolu transfer koji bi potresao svet košarke!
Ife Lundberg i Karlik Džons u dresu Partizana
KvotaPARTIZAN ILI ZVEZDA OSVAJAJU EVROLIGU? Stručnjaci su se oglasili - evo kolike su šanse večitih ove sezone!
zvezda-partizan-kls1-199030.jpg
Košarka"MURINEN JE LUD, BRZO ĆETE TO VIDETI" Saigrač iz reprezentacije otkrio nepoznate detalje o pojačanju crno-belih: Zapaliće Arenu, Željku neće biti lako sa njim!
Sasu Salin, Mika Murinen
KošarkaZEK LEDEJ SE NAOŠTRIO PRED DOLAZAK U BEOGRAD: Milano spreman stiže na noge Zvezdi i Partizanu!
profimedia-0954893854.jpg
KošarkaPARTIZAN GOSTUJE DUBAIJU NA STARTU EVROLIGE: Pojavile se kvote koje niko nije očekivao!
KK Partizan 2025/2026

KK Partizan, grobari, Evroliga, Minhen, Bajern Izvor: Instagram