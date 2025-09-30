Crno-beli u oslabljenom sastavu gostuju Dubaiju.
DOŠAO JE I TAJ DAN - KREĆE EVROLIGA! Crno-beli večeras igraju protiv Dubaija, evo gde možete da gledate utakmicu!
Iza crno-belih se nalazi pripremni period tokom kog su odigrali šest test utakmica u Italiji, Beogradu i Australiji.
U sastavu Partizana neće zbog povrede biti Mario Nakić, kao i Mika Murinen koji je ostao u prestonici Srbije, nakon što je doputovao u subotu popodne.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Podsetimo, za dva dana, Parni valjak dočekuje Olimpiju iz Milana u Beogradskoj areni od 20.30 časova.
