Košarkaš Partizana Ife Lundberg, prema pisanju italijanskog novinara Matee Andreanija, navodno je na meti Crvene zvezde.

Međutim, od tog posla neće biti ništa, jer su iz Zvezde poručili da nisu zainteresovani za danskog košarkaša koji nije u planovima Partizana za sezonu 2025/2026, preneli su domaći mediji.

Činjenica je da Zvezda nakon povrede Kenana traga za pojačanjem na poziciji beka, ali u Lundbergu ne vide rešenje koje bi nadomestilo izostanak Amerikanca.

Podsetimo, Lundberg je u leto 2024. godine stigao u Partizan, ali je nakon očajnih partija u crno-belom dresu uprava kluba odlučila da izbriše Danca, međutim, ugovor je i dalje aktuelan pa će Lundberg do pronalaska novog angažmana i dalje biti na plati u Partizanu.

