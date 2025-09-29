Slušaj vest

Međutim, od tog posla neće biti ništa, jer su iz Zvezde poručili da nisu zainteresovani za danskog košarkaša koji nije u planovima Partizana za sezonu 2025/2026, preneli su domaći mediji.

Činjenica je da Zvezda nakon povrede Kenana traga za pojačanjem na poziciji beka, ali u Lundbergu ne vide rešenje koje bi nadomestilo izostanak Amerikanca.

Podsetimo, Lundberg je u leto 2024. godine stigao u Partizan, ali je nakon očajnih partija u crno-belom dresu uprava kluba odlučila da izbriše Danca, međutim, ugovor je i dalje aktuelan pa će Lundberg do pronalaska novog angažmana i dalje biti na plati u Partizanu.

