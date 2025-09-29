Slušaj vest

Košarkaši Partizana u utorak od 20.00 gostuje Dubaiju na startu Evrolige.

Danima unazad traje saga oko nastupa Alekse Avramović, pošto je srpski košarkaš povređen još od sredine Eurobasketa.

Aleksa Avramović u dresu Partizana Foto: @starsport, Starsport

Prema pisanjima sajta "Mozzart sport", Avramović nije odradio nijedan trening pred duel sa crno-belima, tako da se ne očekuje njegov nastup na ovom meču otvaranja sezone u Evroligi.

Podsetimo Avramović je ovog leta napustio CSKA iz Moskve i prešao u redove Dubaija.

