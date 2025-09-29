Slušaj vest

Kao bomba odjeknula je vest da je danski košarkaš Ife Lundberg na meti Crvene zvezde.

Poslednji košarkaš koji je kao bivši igrač Partizana prešao u Crvenu zvezdu je Miroslav Raduljica, u jesen 2022. godine, ali od tada pa do danas, takvog slučaja nije bilo.

"Delije" su posle potpisa Raduljice odmah izašle u javnost sa saopštenjem, poručuvši tom prilikom, "Raduljica je poslednji bivši igrač Partizana u Zvezdi".

- Ugovor s našim košarkaškim klubom potpisao je Miroslav Raduljica. On je, između ostalog, i bivši košarkaš Partizana. Kao što je poznato, u fudbalu smo pre sad već dosta godina uveli pravilo da igrači koji su igrali za seniorski tim Partizana nisu dobrodošli u naš klub. Za ostale sportove, pa i košarku, neretsko smo imali više razumevanja jer su takve situacije bile učestale i fond sportista je daleko manji. Obavili smo razgovor sa upravom kluba i dogovorili da nećemo praviti problem pri dolasku Raduljice, ali smo tražili da pravilo iz fudbala postane pravilo i za košarku. Napravljen je dogovor i ubuduće igrači koji su igrali za seniorski tim Partizana neće biti dovođeni u naš klub (ovo se odnosi na domaće igrače koji mogu da razumeju naše rivalstvo. A za potencijalne strance ćemo ići od slučaja do slučaja). U narednom periodu nećemo opširnije na ovu i druge ideološke teme, čime ćemo probati da približimo naše stavove ljudima koji nisu u dovoljnoj meri upoznati sa istima - piše u saopštenju "Delija".

Ne tako davno, bivši predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović, govorio je i eventualnom dolasku Avramovića u Zvezdu.

Poenta cele priče je ta da, iako je Aleksa " zvezdaš" - sudeći po rečima Čovića, on u Zvezdu ne bi došao zbog sporazuma sa "delijama" oko potpisavanja bivših igrača Partizana:

- Mi smo o Aleksi Avramoviću razmišljali mnogo pre nego što je on u Partizan došao. Toliko pre da je trener bio još Dejan Radonjić u drugom mandatu. Ne znam ni da li je Aleksa bio tada u planu Partizana, ali Dejan Radonjić nije bio za to da dovodimo Avramovića u Crvenu zvezdu. Sada da li će se jednog dana dogoditi tako nešto i da li će on doći... Mi smo sa našim navijačima napravili pristup da više nema tih transfera iz Partizana u Crvenu zvezdu - poručio je Čović na "TV Prva" 2024. godine.

