ZAVET "DELIJA" I LUNDBERG U CRVENOJ ZVEZDI: Partizanov Danac u dresu ljutog rivala, evo šta je jedan od razloga da se cela stvar stopira!
Kao bomba odjeknula je vest da je danski košarkaš Ife Lundberg na meti Crvene zvezde.
Informaciju je prvobitno preneo italijanski novinar Mateo Andreani, ali je ubrzo stigao demanti - Ludnberg iz Partizana neće preći u redove Crvene zvezde!
Poslednji košarkaš koji je kao bivši igrač Partizana prešao u Crvenu zvezdu je Miroslav Raduljica, u jesen 2022. godine, ali od tada pa do danas, takvog slučaja nije bilo.
"Delije" su posle potpisa Raduljice odmah izašle u javnost sa saopštenjem, poručuvši tom prilikom, "Raduljica je poslednji bivši igrač Partizana u Zvezdi".
- Ugovor s našim košarkaškim klubom potpisao je Miroslav Raduljica. On je, između ostalog, i bivši košarkaš Partizana. Kao što je poznato, u fudbalu smo pre sad već dosta godina uveli pravilo da igrači koji su igrali za seniorski tim Partizana nisu dobrodošli u naš klub. Za ostale sportove, pa i košarku, neretsko smo imali više razumevanja jer su takve situacije bile učestale i fond sportista je daleko manji. Obavili smo razgovor sa upravom kluba i dogovorili da nećemo praviti problem pri dolasku Raduljice, ali smo tražili da pravilo iz fudbala postane pravilo i za košarku. Napravljen je dogovor i ubuduće igrači koji su igrali za seniorski tim Partizana neće biti dovođeni u naš klub (ovo se odnosi na domaće igrače koji mogu da razumeju naše rivalstvo. A za potencijalne strance ćemo ići od slučaja do slučaja). U narednom periodu nećemo opširnije na ovu i druge ideološke teme, čime ćemo probati da približimo naše stavove ljudima koji nisu u dovoljnoj meri upoznati sa istima - piše u saopštenju "Delija".
Ne tako davno, bivši predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović, govorio je i eventualnom dolasku Avramovića u Zvezdu.
Poenta cele priče je ta da, iako je Aleksa " zvezdaš" - sudeći po rečima Čovića, on u Zvezdu ne bi došao zbog sporazuma sa "delijama" oko potpisavanja bivših igrača Partizana:
- Mi smo o Aleksi Avramoviću razmišljali mnogo pre nego što je on u Partizan došao. Toliko pre da je trener bio još Dejan Radonjić u drugom mandatu. Ne znam ni da li je Aleksa bio tada u planu Partizana, ali Dejan Radonjić nije bio za to da dovodimo Avramovića u Crvenu zvezdu. Sada da li će se jednog dana dogoditi tako nešto i da li će on doći... Mi smo sa našim navijačima napravili pristup da više nema tih transfera iz Partizana u Crvenu zvezdu - poručio je Čović na "TV Prva" 2024. godine.
