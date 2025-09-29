Slušaj vest

Košakaši Partizana u utorak od 18.00 i zvanično otvaraju novu sezonu!

Crno-beli su dan pred okršaj u gostima protiv Dubaija na startu Evrolige, odlučili da produže ugovor sa Mariom Nakićem do leta 2027. godine.

KK Partizan 2025/2026

Stigao je Nakić u Partizan prošle godine, da bi krajem juna 2025. nažalost, otišao na operaciju prednjeg ukrštenog ligamenta.

U svojoj prvoj sezoni u Partizanu je imao 19 nastupa u ABA ligi uz prosek od 5.7 poena, 2.7 skoka, dok je odigrao i 12 mečeva u Evroligi.

- Prvotimac crno-belih Mario Nakić potpisao je danas novi ugovor sa Partizanom Mozzart Bet koji sada važi do kraja juna 2027. godine - saopštio je Partizan.

