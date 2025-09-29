Slušaj vest

Košarkaši Partizana gostuju Dubaiju u utorak od 18.00 na otvaranju sezone 2025/2026.

Trener Željko Obradović je uoči susreta istakao da se kod igrača oseća velika želja da istrče na parket i otvore takmičarsku godinu:

1/26 Vidi galeriju Željko Obradović Foto: Starsport

- Lepo su raspoloženi igrači, odradili smo ovaj trening, jutros smo uspeli u hotelu i da radimo u teretani sa našim kondicionim trenerom. Prijalo je to igračima. Znamo da je sutra ta prva utakmica sa velikim ambicijama ulazimo u Evroligu. Prisutna je velika želja kod igrača.

O narednom protivniku je govorio sa mnogo respekta.

- Imaju u rosteru 18 igrača, doveli su i Šanlija pre dva dana, pitanje je u kom će sastavu da izađu sutra jer im tri plejmejkera nisu igrala pre dva dana na ovom turniru u Beogradu. Neki su se oporavili... Kako god. Znamo da imaju kvalitet na svim pozicijama, ovo je ekipa koja nije napravljena samo da bi učestvovala. Oni imaju kvalitet i mislim da ne postoji nijedan tim u Evroligi koji nema ambiciju da uđe u Top 8. Očekuje nas zanimljiva Evroliga, zahtevna u svakom smislu. Možda čak i više nego prošle godine.

Za kraj se dotakao i najnovijeg pojačanja crno-belih, talentovanog Mike Murinena.

- Ako se sećate mene su pitale vaše kolege, ja bih voleo da imam neku informaciju stvarno je nisam imao. Znao sam da su pregovori u toku i eto. Oni koji prate košarku znaju o kome se radi. To je izuzetno talentovan momak koji ima 18 godina i eto želeo je da dođe u Partizan. Video sam njegove izjave po dolasku u Beograd, video sam ga i ja u subotu, proveo sam pola sata sa njim i pričali smo. Svima nam je drago što smo jednog tako talentovanog igrača uspeli da dovedemo u Partizan. Igrača o kome se toliko toga pozitivnog priča. Zreliji je nego godine koje ima. Razgovorali smo o svemu onome što ga očekuje u Beogradu, to je prvi razgovor. Imaćemo vremena da radimo - zaključio je Obradović.

BONUS VIDEO: