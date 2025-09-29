Slušaj vest

Košarkaši Olimpije Milano gostuju Crvenoj zvezdi u prvom kolu Evrolige u utorak od 20.00.

Trener Milana Etore Mesina potvrdio je loše vesti za svoj tim, jer u konkurenciji neće biti iskusni Lorenco Braun!

Lorenco Braun Foto: Starsport

Lorenzo Braun istegao je mišić leve butine, povredu je zadobio na Superkupu, a Etore Mesina je potvrdio da neće na njega moći da se osloni u narednim danima.

- Biće to težak debi, na teškom terenu i protiv jakog tima. Suočićemo se sa njima sa entuzijazmom onih koji znaju da mogu da postanu dobar tim, čija igra će se zasnivati na odbrani, skokovima i kruženju lopte u napadu. To je identitet koji želimo da izgradimo. Nažalost, nećemo imati Lorenca Brauna u ovim prvim utakmicama, ali povratak Marka Gudurića i igrača koji nisu mogli da igraju u Superkupu daje nam veru da možemo da odigramo dobru utakmicu sutra - rekao je Etore Mesina.

pesicguduricpress30082.jpg
Ife Lundberg
Ife Lundberg Crvena zvezda

