Lorenzo Braun istegao je mišić leve butine, povredu je zadobio na Superkupu, a Etore Mesina je potvrdio da neće na njega moći da se osloni u narednim danima.

- Biće to težak debi, na teškom terenu i protiv jakog tima. Suočićemo se sa njima sa entuzijazmom onih koji znaju da mogu da postanu dobar tim, čija igra će se zasnivati na odbrani, skokovima i kruženju lopte u napadu. To je identitet koji želimo da izgradimo. Nažalost, nećemo imati Lorenca Brauna u ovim prvim utakmicama, ali povratak Marka Gudurića i igrača koji nisu mogli da igraju u Superkupu daje nam veru da možemo da odigramo dobru utakmicu sutra - rekao je Etore Mesina.